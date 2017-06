Se perícia não apontar adulteração, 'preocupará', diz advogado de Temer

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado Antônio Claudio Mariz de Oliveira, que defende Michel Temer (PMDB), afirmou nesta quinta-feira (22) que, se a perícia da Polícia Federal não apontar adulteração na gravação que o empresário Joesley Batista fez do presidente, "preocupará". "Se a perícia não mostrar nada, fica difícil", afirmou. Mariz afirmou que o laudo contratado pela defesa de Temer, e os publicados pelos jornais "Folha de S.Paulo" e "Estado de S.Paulo" permitem afirmar que a fita é "falseada, adulterada". Em palestra na Casa do Saber, em São Paulo, Mariz criticou o STF (Supremo Tribunal Federal) por ter formado maioria no sentido de validar a delação premiada da JBS, que para ele violou a lei ao conceder perdão a Joesey e outros executivos. "Me espanta que o Supremo tenha lavado as mãos", afirmou o advogado. Ele disse que não se surpreendeu com a permanência do ministro Edson Fachin na relatoria do caso. Mariz fez críticas ao acordo celebrado com a JBS, que segundo ele concedeu impunidade como prêmio aos delatores sem que o Ministério Público tenha atribuição para isso. Ao se referir ao áudio que Joesley fez de Temer, disse com ironia: "O presidente da República que se dane! Estamos diante de um estado de anomia social, de absoluta falta de regras". Mariz atacou o uso da pena de prisão no combate à corrupção em vez de multa e defendeu medidas preventivas. "Empresários estão sendo presos. Ingênuo de quem achar que corrupção acabou, ingênuo de quem pensa que não se tenta mais levar vantagem." O advogado não poupou críticas ao Judiciário, ao Ministério Público, à imprensa e à sociedade por uma sanha punitivista. "Parece que se a Justiça inocenta, não fez justiça", disse.