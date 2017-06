Coritiba perde para o Grêmio e cai na tabela

Dodô perde a bola para Pedro Rocha: defesa do Coritiba não foi tão sólida (foto: Vinicius Costa/Futura Press)

Melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o Coritiba não conseguiu resistir ao melhor ataque da competição, o do Grêmio. O time paranaense acabou derrotado por 2 a 0. Nesta quinta-feira (22) à noite, em partida que encerrou a 9ª rodada.

Com o resultado, o Coritiba ficou mais longe das primeiras posições. O time terminou a rodada em 5º lugar – estava em 3º – com os mesmos 15 pontos de antes. Viu os dois primeiros na tabela, Corinthians e Grêmio, abrirem vantagem. O time paulista lidera, com 23 pontos, e a equipe gaúcha foi a 22 pontos.

Até antes da partida, o Coritiba havia sofrido apenas quatro gols no Brasileirão. Ainda possui a melhor defesa, agora com 6 gols sofridos e ao lado do Santos. O Grêmio, único time a romper a barreira dos 20 gols pró no Brasileirão, chegou a 23.

TABELA

O próximo jogo do Coritiba será neste domingo (25), às 16 horas. O time enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão.

ESCALAÇÃO

Horas antes do jogo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou a suspensão do atacante Kleber, ao rejeitar um pedido de efeito suspensivo feito pela diretoria coxa-branca. Kleber havia sido suspenso preventivamente por causa da cusparada no zagueiro Edson, do Bahia. Só poderá retornar depois que a Comissão Disciplinar julgar o caso, algo que deve ocorrer na próxima semana. Sem o atacante, Pachequinho manteve Alecsandro e armou o time num 4-3-3, com linhas de marcação bem definidas.

PRIMEIRO TEMPO

No começo, o Coritiba tentou fustigar o adversário. Mas não resistiu à primeira jogada tramada pelos gaúchos, que resultou num gol de Pedro Rocha aos 10 minutos. O time paranaense levou outros sustos até os 25 minutos, quando Pachequinho mexeu na equipe. Ele tirou o volante Alan Santos (que sentiu uma lesão) e colocou o meia Tiago Real. Com isso, os coxas-brancas ficaram no 4-4-2, com dois volantes (Jonas e Galdezani) e dois jogadores como meias-pontas (Tiago Real pela direita e Rildo pela esquerda). O time cresceu um pouco, mas não conseguiu empatar. E ainda dependeu do goleiro Wilson para não levar mais gols – ele fez grande defesa cara a cara com Barrios, no fim de etapa.

SEGUNDO TEMPO

O Coritiba voltou a campo sem mudanças de peças e com Henrique Almeida um pouco mais recuado, quase num 4-2-3-1. Tentou tomar a iniciativa de jogo ao apertar a marcação no meio-de-campo. Não deixou o adversário se impor, mas também não conseguiu criar grandes chances de gol.

Pachequinho tentou dar mais força ao ataque, ao trocar o volante Jonas pelo atacante Iago, aos 24 minutos. Voltou ao 4-3-3, com Iago pelo lado direito numa linha de três meio-campistas, ao lado de Galdezani e Tiago Real. Em seguida, colocou o lateral Léo (ex-Atlético e que estreava no Coritiba) no lugar de Dodô.

Mas isso não deu certo. O Coritiba parou de produzir e ainda passou a ceder terreno ao Grêmio. Wilson ainda fez algumas defesas, mas não conseguiu impedir o segundo gol, de Fernandinho, aos 39 minutos.

ESTATÍTISTICAS

Ao fim da partida, o Coritiba somou 13 finalizações (7 certas), 48% de posse de bola e acertou 79% dos passes. O Grêmio teve 17 finalizações (11 certas e 1 bloqueada), 52% de posse de bola e 82% de eficiência nos passes. Os porcentuais são do site Whoscored.

GRÊMIO 2 x 0 CORITIBA

Grêmio

Marcelo Grohe; Edílson, Rafael Thyere, Pedro Geromel e Cortez; Michel, Arthur (Maicon), Fernandinho, Luan e Pedro Rocha (Lincoln); Barrios (Everton). Técnico: Renato Gaúcho.

Coritiba

Wilson; Dodô (Léo), Márcio, Werley e William Matheus; Alan Santos (Tiago Real), Jonas e Matheus Galdezani; Henrique Almeida, Alecsandro e Rildo. Técnico: Pachequinho.

Gols: Pedro Rocha (10-1º), Fernandinho (39-2º)

Cartões amarelos: Edilson, Geromel

Árbitro: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE)

Público 21.085 (total)

Local: Arena do Grêmio, quinta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

3 – Galdezani cobra escanteio. Marcio finaliza para fora

4 – Após contra-ataque, Henrique Almeida arrisca de fora da área e manda à direita do gol

7 – Luan bate de longe. Wilson pega

8 – Dodô apanha sobra da defesa e bate cruzado, da entrada da área. A bola vai fora

10 – Gol do Grêmio. Pedro Rocha tabela com Luan, recebe, ganha de Dodô e bate no ângulo direito de Wilson

11 – Galdezani pega sobra da defesa e bate de fora da área. A bola desvia em Thyere e Marcelo Grohe segura

18 – Após jogada de Fernandinho, Luan arremata e Wilson salva com o pé. Arthur fica com a bola e bate de fora da área. Wilson defende e Barrios marca na sobra. O árbitro anula, apontando impedimento de Barrios

30 – Barrios lança rasteiro. Pedro Rocha entra na área sem marcação. Wilson sai aos seus pés e o desarma

33 – Dodô cruza. Michel desvia mal pelo alto e Rildo cabeceia, mas por cima do gol

34 – William Matheus lança. Galdezani aparece nas costas de Cortez e chuta de primeira. Grohe pega

37 – Tiago Real cobra falta lateral direto a gol. Grohe defende

44 – Luan lança nas costas da defesa. Barrios finaliza por cobertura e Wilson faz excelente defesa

45 – Pedro Rocha domina a bola fora da área e chuta à direita do gol

SEGUNDO TEMPO

4 – Rildo arrisca da entrada da área e Marcelo Grohe pega

5 – Galdezani domina fora da área e bate a gol, mas por cima

12 – Henrique Almeida fica com a bola na meia-lua, dribla Cortez e bate a gol, mas acerta a rede do lado de fora

18 – Fernandinho arranca do meio-de-campo e chuta de fora da área. A bola sai à esquerda do gol

24 – Fernandinho ganha de Jonas, entra na área e finaliza. Wilson sai e salva com o pé

26 – Contra-ataque do Grêmio. Luan sai na cara de Wilson e toca cruzado. O goleiro se estica e salva o gol. Werley evita que Michel fique com o rebote

27 – Fernandinho recebe de Arthur e bate a gol. Wilson pega

32 – Iago dias recebe na área, dribla Cortez e é desarmado na hora H por Thyere

37 – Luan finaliza da entrada da área. Wilson pega

38 – Luan recebe na área. Dribla quarto marcadores e bate. Wilson cai e pega no canto esquerdo

39 – Gol do Grêmio. Luan arranca com a bola r serve Fernandinho, que bate de primeira e manda no ângulo

42 – Galdezani arremata de fora da área. Grohe defende em dois tempos

45 – Thyere se atrapalha ao tentar afastar a bola da área e a toca com a mão. Alguns jogadores do Coritiba pedem pênalti. Enquanto isso, Tiago Real bate de fora da área. O goleiro pega

46 – Luan arrisca de fora da área. Wilson defende

47 – Alecsandro bate de fora da área. Grohe pega