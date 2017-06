Grêmio bate o Coritiba e esquenta confronto direto com Corinthians

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio transformou a partida do próximo domingo (25) contra o Corinthians na primeira final deste Brasileiro. Tudo porque bateu o Coritiba nesta quinta-feira (22) por 2 a 0 na Arena e entrará em campo na próxima rodada a apenas um ponto do líder. O Corinthians bateu o Bahia mais cedo e chegou aos 23 pontos na classificação. E com a vitória sobre os paranaenses, o Grêmio soma 22. Já o Coritiba, que também faz boa campanha, aparece com 15, caiu para 5º e na próxima rodada encara o Cruzeiro fora de casa. A partida em Porto Alegre foi digna de dois times que disputam as primeiras posições do Brasileirão. O Grêmio foi beneficiado por um gol no começo do jogo. Aos 9min já estava na frente no placar com o feito de Pedro Rocha. Depois disso, empilhou chances, viu o jogo ficar difícil a partir da entrada de Thiago Real e passou a jogar no contra-ataque. A grande atuação do goleiro Wilson e boas participações do zagueiro Pedro Geromel apareceram. E no fim da partida, Fernandinho ampliou a vantagem para os gremistas. GRÊMIO Marcelo Grohe; Edílson, Rafael Thyere, Pedro Geromel e Cortez; Arthur (Maicon), Michel, Fernandinho, Luan e Pedro Rocha (Lincoln); Barrios (Everton). Técnico: Renato Gaúcho CORITIBA Wilson; Dodô (Léo), Marcio, Werley e William Matheus; Alan Santos (Thiago Real), Matheus Galdezani, Jonas (Iago Dias) e Rildo; Henrique Almeida e Alecsandro. Técnico: Pachequinho Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Juiz: Péricles Bassols Cortez (PE) Cartões amarelos: Edílson (GRE) Gols: Pedro Rocha (GRE), aos 9min do primeiro tempo; Fernandinho (GRE), aos 40min do segundo tempo