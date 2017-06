Guerrero desencanta e faz 3 em goleada do Flamengo sobre a Chapecoense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Guerrero finalmente desencantou no Campeonato Brasileiro. Em sua quinta partida, ele marcou três gols e debutou na tabela de artilheiros da competição em uma partida arrasadora do Flamengo. O time rubro-negro goleou a Chapecoense nesta quinta-feira (22), na Ilha do Urubu, e continua em ascensão. Com a vitória, o Flamengo segue em ascensão e já ocupa o oitavo lugar, com 14 pontos. O time dirigido por Zé Ricardo, que vem sendo bastante contestado desde a eliminação na Libertadores, não perde há quatro partidas e já está na mesma faixa de pontos do último integrante da zona de classificação para a Libertadores -o Fluminense também tem 14, mas leva vantagem por maior número de vitórias. Mas não foi Guerrero o único responsável pela vitória rubro-negro. O meio-campista Diego marcou duas vezes e ainda deu duas assistências para o centroavante peruano. A Chapecoense, por sua vez, continua em queda livre. A equipe catarinense, que chegou a liderar o Brasileiro por duas rodadas, perdeu o segundo jogo seguido e está na décima colocação. Na próxima rodada, o Flamengo tentará manter a boa fase diante do Bahia, no domingo (25), na Fonte Nova. No mesmo dia, a Chapecoense tenta a recuperação contra o Atlético-MG na Arena Condá. ]O jogo era acirrado logo no início e contava com uma boa postura da Chapecoense. O Flamengo tinha um pouco de dificuldade para construir jogadas, mas explorou bem os espaços no sistema defensivo dos catarinenses e abriu caminho para a vitória com um golaço. Aos 13min, Rodinei cruzou da direita, e Apodi afastou. Sem deixar a bola cair, Diego soltou a bomba da entrada da área. Um belo gol e sem nenhuma chance de defesa para Jandrei. O camisa 35 da Gávea foi o destaque da partida. Cinco minutos depois de abrir o placar, o Flamengo ampliou o marcador e alcançou a tranquilidade necessária no jogo. Aos 18min, Paolo Guerrero fez o seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Diego arrancou após passe de Willian Arão, cortou para o meio e achou o peruano livre na área para balançar as redes. Quando jogo estava nas mãos do Flamengo, o velho problema da instabilidade dos goleiros voltou a assombrar os donos da casa. Em uma falha incrível de Thiago, a Chapecoense diminuiu aos 10min do segundo tempo. Reinaldo cobrou lateral para a área, o goleiro não conseguiu segurar a bola e Victor Ramos empurrou para o gol. O Flamengo viveu momentos de tensão após o gol da Chapecoense e chegou a se desorganizar em campo. Mas o talento da dupla Diego e Guerrero fez a mesmo a diferença em uma sequência de gols que construiu a goleada em uma noite de festa na Ilha do Urubu. Aos 29min, Guerrero mostrou oportunismo e aliviou a torcida rubro-negr a o marcar o terceiro gol. Aos 33min, o peruano serviu Diego para mais um belo gol. Aos 37min, o camisa 9 fez o seu terceiro gol na partida em um belo cabeceio. FLAMENGO Thiago; Rodinei, Réver (Rhodolfo), Juan, Trauco; Márcio Araújo (Rômulo), Willian Arão, Diego; Berrío, Guerrero, Everton (Vinicius Júnior). T.: Zé Ricardo CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Grolli, Victor Ramos, Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio, Seijas (Perotti); Arthur, Rossi (Lucas Mineiro) e Wellington Paulista (Túlio de Mello). T.: Vagner Mancini Estádio: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP) Cartões amarelos: Everton, Juan e Rômulo (Flamengo); Andrei Girotto (Chapecoense) Gols: Diego (Flamengo), aos 13min, e Guerrero (Flamengo), aos 18min do primeiro tempo; Victor Ramos (Chapecoense), aos 10min, Guerrero (Flamengo), aos 29min, Diego (Flamengo), aos 33min, Guerrero (Flamengo), aos 37min do segundo tempo