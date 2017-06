Projeto na Cracolândia trouxe maior procura, diz prefeitura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão João Doria (PSDB) diz que desde o começo do Redenção, seu programa para a cracolândia, no centro de São Paulo, "houve um aumento substancial na procura por internação voluntária". "De 21 de maio a 19 de junho, 427 pessoas foram encaminhadas para a internação. Antes da ação, as internações se davam apenas por curtos períodos de 72 horas nos Caps-Ad III [Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas] Prates e Sé", diz a nota, que não responde sobre o tempo que os usuários passam esperando pela internação nem sobre a desistência de parte deles. Sobre a falta de alimentação no Caps Redenção, tenda onde usuários da cracolândia procuram internação, a prefeitura diz que "do outro lado da rua, existe a tenda Helvétia, que oferece sopa, água e é um espaço de suporte às equipes de assistência e saúde na área". A gestão diz que "a região conta, ainda, com a Unidade de Acolhimento Emergencial, a 800 metros do Caps Redenção, com serviços de higiene e alimentação". "Ao lado do CAPS Redenção também há a unidade estadual Recomeço Helvetia", que oferece serviços "como centro de convivência, enfermaria de desintoxicação e moradia monitorada, além de ações do programa Recomeço Família". A gestão Doria diz que há, no Caps Redenção, "dois psiquiatras plantonistas para atendimento 24 horas, sete dias por semana. Há também dois enfermeiros, quatro técnicos e um coordenador". Quanto ao uso do Samu para transporte de usuários de drogas, a prefeitura diz que o serviço "tem protocolo de atendimento aos quadros agudos relacionados ao uso de drogas, bem como a outras patologias de saúde mental, que deve ser individualizado". "As equipes de saúde mental qualificam e priorizam o atendimento de acordo com a necessidade clínica de cada paciente." Diz, por fim, que "inicialmente foi montada uma tenda em caráter emergencial" para o Caps Redenção "até que ocorresse a contratação de nova estrutura por meio de ata de registro de preço". "A troca ocorreu na quarta-feira, sem prejuízo aos atendimentos."