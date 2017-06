Petrobras vai propor ao conselho venda de ações da BR Distribuidora

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras informou nesta quinta-feira (22) que vai propor ao seu conselho de administração a oferta de ações da BR Distribuidora. Em nota, a empresa diz que a diretoria considera que a oferta de ações "pode ser considerada como a melhor opção de captura de valor, ao se analisar a situação atual de mercado". A Ideia inicial da companhia era vender o controle da empresa a um parceiro estratégico, mantendo a maior parte das ações sem direito a voto. A mudança foi motivada pela melhoria no mercado de ações. Em seu plano de venda de ativos, a estatal prevê captar US$ 21 bilhões até o final de 2018. Em evento no início do mês, em São Paulo, a Petrobras já havia mencionado a possibilidade de fazer oferta de ações pela BR Distribuidora.