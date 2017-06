Motoristas de ônibus voltam a entrar em greve em Sorocaba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas de ônibus de Sorocaba (99 km de São Paulo) entraram novamente em greve por reajuste salarial, por volta das 18h desta quinta-feira (22). Esta é a segunda vez no mês que a categoria cruza os braços. A greve teve início após a categoria não ter entrado em acordo na terceira audiência de conciliação no Tribunal do Trabalho com as empresas STU (Sorocaba Transportes Urbano) e Consor (Consórcio Sorocaba). A STU e a Consor ofereceram os mesmos 4% apenas nos salários, que foram rejeitados pelos trabalhadores em assembleia realizada no sindicato da categoria, na última terça (20). O sindicato informou que manterá 40% da frota em circulação durante a greve como determina a Justiça. O transporte especial funciona normalmente. Os trabalhadores das empresas de ônibus fizeram greve no dia 5 de junho, mas retornaram ao trabalho na madrugada do dia 6 após uma audiência de conciliação.