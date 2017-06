Premiê da Noruega cobra 'limpeza' e diz estar preocupada com a Lava Jato

FABIANO MAISONNAVE, ENVIADO ESPECIAL OSLO, NORUEGA (FOLHAPRESS) - Em declaração ao lado do presidente Michel Temer, a premiê norueguesa, Erna Solberg, demonstrou preocupação com a Operação Lava Jato e cobrou "limpeza" do governo brasileiro. "Estamos muito preocupados com a Lava Jato. É importante ter limpeza e soluções boas", afirmou a premiê a jornalistas após reunião bilateral, na manhã desta sexta-feira (23). Os maiores investimentos noruegueses no Brasil estão no setor de petróleo, foco dos primeiros meses da Lava Jato. Duas empresas norueguesas, a Sevan Marine e Vantage Drilling Company, apareceram nas investigações. A premiê disse também que "expressou preocupação" com o aumento do desmatamento na Amazônia e confirmou a redução na doação do país ao Fundo Amazônia -o corte neste ano será de ao menos R$ 166,5 milhões. "Esperamos voltar à boa tendência." Após a fala de Solberg, Temer afirmou que as instituições, "só para tranquilizar a todos, funcionam com uma regularidade extraordinária. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, [funcionam] com uma liberdade extraordinária". Sobre a questão ambiental, ele disse que explicou à premiê o que o governo tem feito para evitar o desmatamento e disse que derrubou medidas que poderiam incentivá-lo, em alusão ao veto às Medidas Provisórias 756 e 758, que reduziriam as áreas da Floresta Nacional do Jamanxim e do Parque Nacional do Jamanxim. Do lado de fora, cerca de 30 ambientalistas protestaram contra Temer, acompanhados de Sonia Guajajara, líder da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). "Há, sim, um enfraquecimento das políticas ambientais. Há, sim, no Congresso, quase 20 medidas que flexibilizam o licenciamento ambiental. E a gente sabe que o interesse maior é flexibilizar para poder aumentar a expansão da pecuária e das monoculturas", afirmou. "REI DA SUÉCIA" Aparentando cansaço, Temer cometeu uma gafe ao dizer que iria visitar o rei da Suécia e o Congresso brasileiro antes de deixar a Noruega. "Hoje, uma reunião com vossa excelência e mais adiante com o Parlamento brasileiro e um pouco mais adiante com sua majestade, o rei da Suécia." A comitiva brasileira deve deixar Oslo rumo ao Brasil no início da tarde.