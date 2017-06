Incêndio em edifício de Londres começou em uma geladeira com defeito

O incêndio ocorrido no último dia 14, em um edifício em Londres, que deixou 79 mortos ou desaparecidos, começou em uma geladeira com defeito que acabou pegando fogo, de acordo com confirmação feita nesta sexta-feira (23) pela polícia do Reino Unido. A superintendente Fiona McCormack, da Polícia Metropolitana de Londres, disse que o revestimento da torre Grenfell não atendia aos testes adequados de segurança.

O edifício, localizado no bairro de North Kensington, tinha apartamentos de habitação social, onde viviam entre 400 e 600 pessoas. O prédio pegou fogo com rapidez.