PF faz operação para desarticular comércio de anabolizantes no país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (23), uma operação para desarticular três grandes organizações criminosas suspeitas de comercializar irregularmente anabolizantes e outras drogas, como medicamentos anorexígenos. Policiais federais cumprem 30 mandados de prisão e outros 75 de busca e apreensão nos Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e em São Paulo. Entre os investigados, estão servidores de órgãos da segurança pública, como policiais federais, civis e militares, segundo a PF. As investigações da Operação Proteína começaram em julho do ano passado baseadas em informações que indicavam a prática de comércio irregular de anabolizantes e outras substâncias ilícitas em academias, lojas de suplementos alimentares e por pessoas físicas, na cidade de Rio Grande (RS). A apuração também mostrou que uma parcela do anabolizante irregular consumido no município gaúcho era fornecida pelas organizações criminosas estabelecidas em São Paulo. O Estado concentra, segundo a PF, o maior número de mandados expedidos. São 54 de busca e apreensão e outros 25 de prisão temporária. As três quadrilhas investigadas pela polícia importavam os anabolizantes e os medicamentos do Paraguai, da Argentina, da Índia e em outros países, e distribuíam os produtos em vários Estados sem o registro da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Há indícios de falsificação e comercialização de medicamentos adulterados, como hormônios de crescimento, e de aquisição de anabolizantes no mercado interno, de forma fraudulenta, desviados para revenda clandestina. A movimentação financeira das organizações criminosas é estimada em R$ 2 milhões.