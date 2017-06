Oi propõe plano para pagar credores com até R$ 50 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Oi informou nesta sexta-feira (23) que inicia na segunda (26) um programa para acordo que pode antecipar pagamentos de até R$ 50 mil aos credores. Segundo a companhia, que pediu recuperação judicial há um ano, o programa terá início no Estado do Rio de Janeiro, sendo depois ampliado para credores de outros Estados ou no exterior, em datas a serem divulgadas nos canais de atendimento criados para o programa e no site da recuperação judicial da Oi. De acordo com o comunicado, o pagamento para credores cujo crédito for inferior ou igual a R$ 50 mil será feito em duas parcelas, com a primeira, de 90% do valor, em até 10 dias úteis após a assinatura do acordo, e os 10% restantes até 10 dias úteis após a homologação do Plano de Recuperação Judicial, que deve ser votado em assembleia geral de credores prevista para setembro. A Oi informou que detentores de créditos superiores que quiserem participar do programa receberão os primeiros R$ 50 mil nas mesmas condições propostas para os primeiros. Pelo levantamento da Oi, cerca de 53 mil dos 55 mil credores da companhia têm crédito de até esse valor estipulado com a companhia. A empresa pediu recuperação judicial por causa de uma dívida de R$ 64,5 bilhões.