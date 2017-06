Irene manipula Joyce em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bibi se arrepende de beijar Caio. Heleninha e Junqueira se preocupam com Yuri. Ruy insinua para Joyce que há algo estranho no comportamento de Eugênio. Caio confessa a Cirilo que ainda é apaixonado por Bibi. Bibi observa Jeiza, e Aurora teme a obsessão da filha pela policial. Irene manipula Joyce. Silvana engana Eurico para apostar no jogo. Cibele garante a Joyce que levará o processo contra Ruy até o fim. Ruy pede que Caio consiga uma medida protetiva contra Cibele. Cláudio se declara para Ivana e a beija. Edinalva convida Ritinha e Ruy para assistir à luta de Jeiza. Caio questiona Bibi sobre seu comportamento com Jeiza.