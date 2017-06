Prefeitura cria força-tarefa para melhorar arrecadação sem aumentar impostos

Greca e Puppi com os servidores: intenção é modernizar a forma de pagamento de tributos e ampliar a cobrança de dívidas que até o momento não foram pagas (foto: Pedro Ribas/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba criou na quinta-feira (22/06) uma força-tarefa na área financeira para aumentar a arrecadação, que vem caindo em função da crise. A intenção é modernizar a forma de pagamento de tributos e ampliar a cobrança de dívidas que até o momento não foram pagas. O grupo foi criado pelo prefeito Rafael Greca, que juntou servidores públicos com grande experiência na área de tecnologia da informação. "Eles têm a missão de melhorar os cofres públicos sem o aumento de impostos”, disse o prefeito.

Greca ressaltou que um grupo com esse propósito específico não existia na estrutura da Prefeitura. Segundo o prefeito, o objetivo é que “a cidade não fique nunca mais na situação difícil em que está hoje”, afirmou. “Quero deixar um legado para os futuros prefeitos para que encontrem a Prefeitura em um estado de tranquilidade financeira."

O grupo vai propor e desenvolver sistemas que serão disponibilizados ao contribuinte, explicou o secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, Vitor Puppi. “As medidas são formas de dinamizar a arrecadação”, disse. Uma das medidas é a criação de um sistema de gestão de cobrança de débitos, além de organizar o cadastro de devedores inadimplentes com a implantação do Cadastro de Inadimplentes (Cadin), proposto no Plano de Recuperação de Curitiba.

O coordenador da força-tarefa será o auditor fiscal Mario Nakatani Jr. também falou sobre a Nota Curitibana, prevista no Plano de Recuperação de Curitiba, que tramita na Câmara Municipal de Curitiba. “A medida vai estimular o cidadão a pedir a nota fiscal para prestação de serviços através de prêmios, tendo como consequência a ampliação da arrecadação do ISS”, explicou.

O grupo é composto por servidores de diversos cargos da Prefeitura, os quais também terão a incumbência de transferir o conhecimento para outros servidores interessados na área de sistemas e queiram ajudar no desenvolvimento de ferramentas afim de melhorar a arrecadação.

Estiveram presentes Washington Alves da Silva Filho, do Instituto Municipal de Administração Pública, Peterson da Silva Gomes, João Marcos Ruppel e Peterson da Silva, da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, e Humberto Augusto de Paula Falce e Helton Brandão, diretor de serviços da Secretaria de Informação e Tecnologia.