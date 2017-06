PRF apreende 474 quilos de maconha em cabine de carreta

PRF: droga era transportada em uma carreta com placas de Erechim (foto: PRF/divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 474 quilos de maconha na tarde de quinta-feira (22) em Alto Paraíso, na região noroeste do Paraná. A droga era transportada em uma carreta com placas de Erechim (RS).

Por volta das 17 horas, em fiscalização na unidade operacional de Porto Camargo, na BR-487, os agentes da PRF abordaram um veículo Mercedes-Benz LS 1935, cujo condutor apresentou nervosismo e contradições quanto à viagem que realizava.

Os policiais rodoviários federais realizaram uma fiscalização minuciosa no veículo e encontraram diversos fardos com centenas de tabletes da droga, sob a cama no interior da cabine.

Aos agentes da PRF, o condutor, de 39 anos de idade, disse que pegou a droga no município de Amambai (MS) e que a levaria até a cidade de Porto Alegre (RS). Ele foi preso e responderá pelo crime de tráfico de drogas, com pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.

A PRF encaminhou ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Xambrê.