Red Bull surpreende e Ferrari mostra força no primeiro treino no Azerbaijão

JULIANNE CERASOLI BAKU, AZERBAIJÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen surpreendeu e fez o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres para o GP do Azerbaijão com a Red Bull, que fez a dobradinha com Daniel Ricciardo em segundo. A Ferrari, contudo, demonstrou sua força: Sebastian Vettel foi o terceiro, a meio segundo da ponta, mas fez sua melhor volta com o pneu macio, enquanto a maioria fez o tempo mais rápido com os supermacios. As Mercedes, por sua vez, não foram bem. Lewis Hamilton foi apenas o quinto colocado, seguido pelo companheiro Valtteri Bottas. Hamilton, contudo, também fez sua melhor volta com os macios, ainda que tenha usado também os supermacios e não tenha conseguido melhorar sua marca. O treino ficou marcado pela dificuldade dos pilotos com a pista de Baku, em função da baixa temperatura dos freios e a pouca aderência dos pneus em um asfalto bastante liso. Foram várias travadas de pneu e algumas escapadas, até que Sergio Perez perdeu sua Force India na entrada da curva 8 e bateu com força no muro, na curva 8, a mais estreita da temporada. O acidente aconteceu com 20 minutos para o fim do treino e ocasionou uma longa bandeira vermelha e o mexicano, que foi o terceiro colocado no GP do ano passado, vinha fazendo um bom treino, em quarto lugar. Comprovando o bom momento da Force India, seu companheiro Esteban Ocon foi o sétimo colocado. Felipe Massa, outro piloto que não usou os supermacios, foi o oitavo colocado. Kimi Raikkonen e o companheiro de Massa, Lance Stroll, fecharam o top 10. Confira os tempos da primeira sessão de treinos livres no Azerbaijão 1. Max Verstappen (HOL) - Red Bull - 1min44s410 2. Daniel Ricciardo (AUS) - Red Bull - 1min44s880 3. Sebastian Vettel (GER) - Ferrari - 1min44s967 4. Sergio Perez (MEX) - Force India - 1min45s398 5. Lewis Hamilton (GBR) - Mercedes - 1min45s497 6. Valtteri Bottas (FIN) - Mercedes - 1min45s737 7. Esteban Ocon (FRA) - Force India - 1min45s752 8. Felipe Massa (BRA) - Williams - 1m 45s968 9. Kimi Raikkonen (FIN) - Ferrari - 1min46s000 10. Daniil Kvyat (RUS) - Toro Rosso - 1min46s617 11. Lance Stroll (CAN) - Williams - 1min46s649 12. Kevin Magnussen (DIN) - Haas - 1min46s721 13. Romain Grosjean (FRA) - Haas - 1min46s837 14. Nico Hulkenberg (ALE) - Renault - 1min47s271 15. Stoffel Vandoorne (BEL) - McLaren - 1min47s446 16. Carlos Sainz (ESP) - Toro Rosso - 1min47s501 17. Fernando Alonso (ESP) - McLaren - 1min47s551 18. Jolyon Palmer (GBR) - Renault - 1min48s525 19. Pascal Wehrlein (ALE) - Sauber - 1min49s048 20. Marcus Ericsson (SUE) - Sauber - 1min49s937