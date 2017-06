Neymar confirma fim de namoro com Bruna Marquezine

Neymar se juntou com vários artistas para promover um leilão em prol do Instituto Neymar, na noite desta quinta-feira (22) em São Paulo. Um dos últimos convidados a passar pelo tapete vermelho, ele chegou sozinho e confirmou o fim do namoro com Bruna Marquezine. "Estamos separados, foi uma decisão nossa, terminamos bem e torço muito por ela", afirmou Neymar, que apareceu no evento sem aliança. "Faz parte, é vida que segue", completou. O jogador ainda esclareceu que rompeu o namoro com Marquezine de maneira amigável e deixou uma esperança para os fãs sobre uma possível reconciliação.

"É a última vez que vou falar sobre vida pessoal porque não gosto, mas sim, estamos separados, foi uma decisão de ambas as partes, ela é uma menina que admiro, torço muito pela felicidade dela não só profissional mas na vida pessoal, espero que ela seja muito feliz e vida que segue. A gente terminou bem e amigos." Pouco antes de Neymar, Rafaella Santos chegou e não quis comentar o assunto: "Aí, a vida do meu irmão é com ele". "Questionado se o filho viria sozinho, o pai do jogador, Neymar Santos, também não quis opinar sobre o término do namoro com a atriz: "Sozinho não, ele veio acompanhado da família toda".

FAMOSOS TORCEM PELO CASAL Adriane Galisteu, que está acostumada a viver com sua vida assistida pelo Brasil inteiro, espera que os dois consigam superar os problemas. "Acho que saiu um pouco do primo e acho que qualquer casal passa por isso, briga, volta, e é pior quando tem holofotes. Entre quatro paredes é muito diferente do que o mundo está acompanhando, eu desejo sorte para eles, talvez tenha sido um desentendimento e isso volte a ficar bem, o importante é que eles fiquem felizes."

Fã do casal, Larissa Manoela disse que torce por uma reconciliação entre os dois: "Gosto muito dos dois é acho que é um dos shippers mais amados do Brasil, acredito que tenham algo entre eles para chegarem a essa decisão, para os fãs ficam as boas lembranças. Eu sou fã do casal, torço por eles". Luciano Huck foi político e brincou com a situação. "Ainda não trabalho no 'TV Fama'", disse rindo. Rodrigo Faro usou seu casamento como exemplo e disse que espera que os dois se entendam. "Eles são muito jovens e, em um relacionamento, em algum momento alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que abandonar a sua carreira ou pelo menos dar um tempo para ficar com o outro. É muito complicado você pegar duas pessoas que estão bombando nas carreiras e exigir que uma delas abra mão disso. Tomara que eles possam colocar a cabeça no lugar, dar um tempo e ver se é isso mesmo que eles querem. Eu torço para que eles deem certo", disse o apresentador da Record.

PEDIDO DE CASAMENTO MOTIVOU SEPARAÇÃO O UOL apurou nesta quinta (22) que o motivo da separação de Neymar e Bruna Marquezine foi o pedido de casamento que ele fez para a atriz. Ela não quer se comprometer tão cedo. Segundo uma fonte próxima ao casal, Bruna teria dito ao craque que é muito nova para aceitar a proposta. Ela completa 22 anos em 4 de agosto. Ele tem 25.

A mesma fonte aposta que eles vão reatar. Esta é a terceira vez que eles rompem o relacionamento. Nesta quinta-feira (22), Leo Dias afirmou no "Fofocalizando", do SBT, que os dois haviam terminado. "Não houve traição, mas nesta época do verão europeu, ele pira", disse o jornalista. No começo desta semana, os dois passearam juntos na África do Sul, acompanhados da família dele, incluindo Davi Lucca, filho do jogador, a mãe Nadine e a irmã Rafaela. Eles postaram fotos em suas respectivas contas no Instagram, mas nenhuma juntos. Rafaela postou um vídeo no qual a cunhada aparecia em um carrinho de safári, mas a imagem foi apagada logo em seguida.

"Estou em choque. Eles estavam muito bem numa fase de 'love total', a melhor fase e a mais madura do casal. Não estou entendo nada", entregou um outro amigo dos dois. Entre os fãs do casal, o choque não é menor. Várias pessoas publicaram mensagens nas redes sociais da atriz e do jogador questionando a veracidade da informação. O nome do casal virou "trend topic" no Twitter e é o termo mais buscado no Google na tarde desta quinta-feira. Na quarta-feira (21), a atriz foi a um evento com Fiorella Matteis e outras famosas em São Paulo e apareceu sem o anel de compromisso que o casal exibia há duas semanas. Já ele foi flagrado por um fã na balada sertaneja Villa Mix, também na capital paulista.