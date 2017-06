Sem querer, identidade de Banksy pode ter sido revelada por amigo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O DJ Goldie pode ter revelado a identidade do misterioso artista de rua Banksy, durante entrevista concedida ao podcast "Distraction Pieces". Na gravação, Goldie está falando sobre como o mundo da arte ganhou dinheiro com o grafite, apesar de ser manchado com associações negativas e cita "Robert". "Me dê uma bubble letter [tipo de fonte], coloque em uma camiseta, escreva Banksy e estamos feitos. Podemos vender (...) Sem ofensa a Robert, acho que ele é um artista brilhante, que virou o mundo da arte de cabeça para baixo", afirmou o DJ que, ao perceber que citou "Robert", ficou alguns segundos em silêncio. Segundo o site do jornal britânico "The Independent", Goldie teria citado Robert del Naja, membro da banda Massive Attack, que já tinha sido apontado como a identidade verdadeira do artista. Entretanto há outra teoria, de 2008, do jornal "Mail On Sunday" que indicava que o artista seria Robin Gunningham, homem de classe média que foi educado na escola privada Bristol Cathedral School. INVESTIGAÇÃO Em 2016, o jornalista Craig Williams conduziu uma investigação de cinco meses, antes de chegar à conclusão. Williams teria descoberto pelo menos seis ocasiões em que obras de Banksy teriam aparecido quase simultaneamente a passagens da banda pelos mesmos locais, como se deu em São Francisco, Toronto, Boston, Los Angeles, Nova Orleans e Melbourne. "E se Banksy não for a pessoa que todo mundo pensa que ele seja?", indagou o jornalista. "E se -seguindo as teorias conspiratórias de Shakespeare- Banksy for um grupo de pessoas que grafitam diferentes locais em casa e no exterior? Um corpo de trabalho tão rico, feito durante uma década ao redor do mundo, pode permitir a sugestão", disse ao jornal. Entre as evidências, a publicação aponta que Del Naja é um artista de rua conhecido -ele atua sob o codinome de 3D- e esteve presente na exposição de Banksy "Exit Through The Gift Shop", falando de uma antiga amizade com o artista, que assina o prefácio de seu livro, "3D and the Art of Massive Attack", lançado no ano passado.