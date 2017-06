Circuito 2017, que contará com a participação de 16 escolas, academias e grupos de dança (foto: Guilherme Dalla Barba/SMELJ)

O Memorial de Curitiba recebe neste domingo (25/6), a partir das 10h, a segunda edição do Dança Curitiba – Circuito 2017, que contará com a participação de 16 escolas, academias e grupos de dança. A entrada é gratuita e o público terá a oportunidade de assistir a 33 apresentações de diferentes modalidades.

A segunda edição do Dança Curitiba contará com 170 artistas e apresentações de balé, ginástica, jazz, hip hop/street dance, dança de salão, folclore italiano, tribal fusion, dança criativa, dança do ventre. A expectativa é que cerca de mil pessoas prestigiem o evento, que têm previsão de término às 13h.

Agendamento - Podem se inscrever para o Dança Curitiba - Circuito grupos vinculados a uma academia, escola e/ou entidades públicas ou privadas que trabalhem com dança. A idade mínima para participar é seis anos e cada apresentação tem tempo máximo de 12 minutos.

O agendamento de apresentações deverá ser feito pelo e-mail dancacuritiba@smelj.curitiba.pr.gov.br e mais informações podem ser obtidas com o Departamento de Lazer da Smelj pelo telefone (41) 3350-3715.

Serviço: Dança Curitiba - Circuito

Local: Memorial de Curitiba (Rua Dr. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

Data: domingo (25/6)

Horário: a partir das 10h

Entrada gratuita