Comunidade Escola no Tatuquara e Gincana de Robótica no Cajuru

O fim de semana terá diversão em algumas escolas da rede municipal. Mais de 200 famílias que vivem no Tatuquara passam a contar, a partir deste sábado (24/6), com novas possibilidades de lazer, atividades culturais e convívio social no Comunidade Escola.

O programa, que mantém as escolas abertas aos sábados, das 13h às 17h, chega à Escola Municipal Governador Leonel de Moura Brizola. Esta é a quarta unidade da rede integrada ao programa da Prefeitura neste ano. O Comunidade Escola também tem atividades nas escolas CEI David Carneiro, no Xaxim, Vila Torres, no Rebouças, e Foz do Iguaçu, em Santa Felicidade.

A diretora da Escola Municipal Leonel Brizola, Patrícia Woellner de Souza, conta que os moradores da região aguardam ansiosos pelas atividades. “O Comunidade Escola passará a ser uma excelente alternativa cultural, esportiva e de lazer na região, reduzindo os fatores de risco para crianças, jovens e adolescentes”, diz Patrícia.

Além das famílias do Moradias Laguna, a unidade atende crianças do Santa Rita, Moradias da Ordem e Monteiro Lobato.

Gincana de Robótica - A Escola Municipal Omar Sabbag, no Cajuru, sedia também neste sábado (24/6) a primeira etapa da Gincana Interna de Robótica da Secretaria Municipal da Educação. O evento reunirá cerca de 100 estudantes que integram as equipes de robótica da rede para aperfeiçoar as técnicas de programação e montagem de robôs e trabalho colaborativo, além de proporcionar a troca de experiências entre os grupos.

Em meio a tarefas desafiadoras, dança e uma boa dose de animação, os estudantes terão atividades para o corpo e a mente. “Nossa gincana tem cunho educativo e é programada para promover às equipes um dia divertido e dinâmico, com reforço às atividades praticadas por eles nos desafios e campeonatos de robótica, envolvendo conteúdos curriculares, trabalho em equipe, estratégias, concentração, comprometimento e programações lógicas”, destaca a gerente de Tecnologias e Mídias Digitais, Estela Endlich.

Momento de integração

Além de configurar uma prática curricular que desenvolve a aprendizagem para os grandes eventos de robótica, a gincana é também uma excelente oportunidade de curtir ainda mais os colegas e dar início a novas amizades.

De acordo com a professora Manancita Palu, o evento também cumpre a missão de aproximar os pais da realidade vivida por seus filhos com a robótica. “O evento será um momento de integração também para as famílias que terão a oportunidade de acompanhar e torcer por seus filhos”, explicou a professora.

A gincana que tem a participação do Sesi, Positivo e Instituto Federal do Paraná (IFPR). A próxima etapa será no dia 29 de julho na Escola Municipal São Miguel, na CIC.

Serviço: Comunidade Escola na Escola Municipal Leonel Brizola

Endereço: Rua Antonio Zanon, 21, Tatuquara

Data: sábado (24/6), das 13h às 17h

Atividades:

14h – Cerimônia de lançamento

14h30 – Aula de judô

14h30 – Festival de futsal

13h às 17h – Divulgação de serviços da FAS, mediação de acervo de obras do Museu Municipal, orientações odontológicas e prevenção da dengue, atividades recreativas e esportivas, oficina de pintura, informática, biblioteca e momento cultural, conversa de orientação sobre coleta seletiva, guarda responsável de animais e cadastramento para castração de cães.

Gincana de Robótica na Escola Municipal Omar Sabbag

Endereço: Rua Pedro Bicchino, 140, Cajuru

Data: sábado (24/6), 8h30 às 11h30