Wanderlei vê Sonnen apavorado em encarada; americano se diz surpreendido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tensa encarada entre Wanderlei Silva e Chael Sonnen, na última quinta-feira (22), durante a conferência de imprensa da luta no Bellator 180, gerou versões diferentes dos lutadores sobre o ocorrido. Os dois vão se enfrentar neste sábado em Nova York. Wanderlei disse ter enxergado "pavor" na expressão de Sonnen, que por sua vez se disse surpreendido pela atitude do rival. O brasileiro foi para cima do americano após provocações entre os dois em entrevista coletiva. "Eu o vi apavorado", disse Wanderlei em entrevista ao site "MMA Junkie". O brasileiro ainda citou um episódio ocorrido no “The Ultimate Fighter Brasil”, quando eles chegaram a trocar socos nas gravações do programa e foram advertidos publicamente por Dana White. "Ele fez isso primeiro no Brasil. Eu fiz isso como um troco. Ele me levou ao chão no Brasil. Eu ainda não derrubei, mas na luta farei isso", disse. Na encarada no Bellator 180, Sonnen tentou se posicionar mais longe do que os lutadores prévios tinham feito. Wanderlei não quis nem saber e foi para cima do americano, chegando a tocá-lo com a mão esquerda. Os dois tiveram de ser separados. Para Sonnen, a atitude o surpreendeu. "Não posso acreditar que eu continuo caindo nisso. Toda vez que eu deixo aquele rapaz ficar ao alcance dos braços, ele faz alguma coisa. Eu não vou encarar o que aconteceu aqui como se fosse um grande negócio”, disse, também ao "MMA Junkie".