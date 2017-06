Dani Alves nega mal-estar com Juventus e evita falar no City

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a Juventus já considerando certa a sua saída para a próxima temporada, o lateral Daniel Alves disse, em entrevista ao programa "Conversa com Bial" da Rede Globo, que ainda não tem conhecimento sobre o seu futuro, mas que se realmente mudar de ares não deixará mal-estar em Turim. De férias no Brasil, Daniel Alves explicou que deixou a situação do seu futuro nas mãos de seus empresários antes da viagem e ainda não foi informado sobre o fim das negociações. O diretor Beppe Marotta já deu como certo o seu adeus. "Não sei nem que aconteceu. É uma notícia de primeira mão que você está me dando. Quando eu sair de lá deixei meu pessoal resolvendo e só falariam comigo quando tivesse uma resolução de tudo", disse. De qualquer forma, ele deu indicações que realmente está perto de um adeus. E reiterou que não deixará inimigos em Turim. "A única coisa é que estão interpretando mal é que estou saindo da Juventus, se acontecer, brigado. Se tiver que acontecer, vou sair pela porta de frente, eu ganhei esse direito, e ainda eu escolhi ir para lá. Saí do Barça, a melhor escola de futebol do mundo, para jogar na Juventus", disse Daniel Alves também evitou falar sobre o Manchester City, clube favorito para contratá-lo. Mas reafirmou sua admiração por Pep Guardiola. "Todo mundo sabe da minha admiração por ele, se acontecer será um prazer", disse. O lateral direito disse recentemente, em entrevista ao "Esporte Interativo", sobre o desejo de jogar no futebol inglês. No "Conversa com Bial", desconversou sobre as aulas de inglês que vem tendo. "O inglês é necessário", disse.