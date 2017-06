Secretaria de Segurança tenta evitar novo confronto na Câmara

PMs tentam conter invasão da Câmara: segundo secretário, não serão permitidos guardas municipais armados na manifestação (foto: Franklin de Freitas)

O secretário de Estado da Segurança Pública, Wagner Mesquita, se reuniu ontem à noite com integrantes da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Curitiba, Ministério Público e representantes dos sindicatos dos servidores públicos da Capital para discutir o esquema de segurança para a votação do pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca (PMN), na próxima segunda-feira. O objetivo, segundo ele, é garantir o direito à manifestação da categoria, e ao mesmo tempo evitar novos confrontos, como os que ocorreram nas últimas duas tentativas de votar as propostas, nos dias 13 e 20 deste mês, quando a Casa foi invadida e as sessões suspensas.

“Existem vários pontos polêmicos que precisam ser definidos, como quantidade de pessoas que será autorizada a acompanhar a sessão. É um prédio histórico. Corpo de Bombeiros possui normas rígidas em relação ao controle de pessoas”, explicou Mesquita. “Existe um pleito da presença de carro de som, mas isso também ter que ser ajustado perante o planejamento operacional”, alegou o secretário.

Uma das medidas, segundo ele, será a proibição da presença de guardas municipais armados nas manifestações. Na última terça-feira, um guarda municipal à paisana foi detido durante o protesto e depois liberado. “Foi verificada a presença de guardas municipais armados o que, na parte de dentro do plenário, é proibido pelo regimento interno. Nós não vamos permitir. Nem os policiais estarão armados com armas de fogo dentro da sessão plenária”, afirmou Mesquita. “Do lado de fora nós estamos desaconselhando que esses guardas compareçam armados mesmo de forma velada, pelo contexto da situação que em nada contribui, pelo contrário, é mais um elemento de risco”, disse o secretário.

“O objetivo ao final é permitir que o sindicato acompanhe a sessão de maneira ordeira, e que ele faça suas manifestações democráticas na área externa. Estamos viabilizando também a segurança para que isso aconteça”, disse Mesquita. “O objetivo é que eles não usem a força contra a polícia, para que eles não venham a tentar burlar o esquema de segurança e aí fazer com que a polícia tenha obrigação legal de responder à força também para garantir a ordem pública e a ordem judicial vigente”, apontou o secretário.

Impasse - Ontem, o prefeito Rafael Greca (PMN) recebeu vereadores da bancada de oposição e da base aliada, na prefeitura. A reunião terminou sem acordo. A oposição insistiu na retirada de pauta dos projetos e Greca manteve a posição de que a votação do pacote é indispensável para garantir que a prefeitura possa manter os salários dos servidores em dia e o funcionamento dos serviços públicos.

Na segunda-feira, voltam à discussão quatro projetos do pacote que estão sob regime de urgência. Entre as medidas em discussão está a proposta que suspende planos de carreira e adia a data-base do reajuste anual dos servidores; o aumento da contribuição do funcionalismo para a previdência, o saque de R$ 600 milhões do fundo de aposentadoria muncipal para o Executivo; a Lei de Responsabilidade Fiscal municipal, que estabelece limites para os gastos com pessoal, e o leilão de dívidas da prefeitura.