Georginho aceita oferta do Houston Rockets pensando em crescimento

GIANCARLO GIAMPIETRO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ala-armador Georginho, 21, do Paulistano, não teve seu nome anunciado nesta quinta-feira (22) como uma das 60 escolhas do "draft" da NBA. Mas foi deitar sabendo que tinha uma proposta do Houston Rockets para jogar na liga norte-americana. Ele aceitou a oferta na manhã desta sexta-feira (23). Assim que a longa cerimônia de recrutamento de novatos se encerrou em Nova York -foram mais de quatro horas de duração-, dirigentes do clube texano passaram a negociar com os agentes do atleta, o brasileiro Eduardo Resende e o norte-americano Alex Saratsis, da Octagon. "Optamos por aceitar o pacote com o Houston em função de ser uma das melhores equipes da NBA em termos de desenvolvimento de jovens talentos", disse Resende. O paulista de Diadema vai disputar as chamadas ligas de verão da NBA pelos Rockets e também faria parte no mínimo do elenco de pré-temporada do técnico Mike D'Antoni. A proposta endereçada a Georginho é de um contrato parcialmente garantido. O brasileiro vai ter de lutar em quadra por seu espaço no time. A seleção no "draft" da liga não necessariamente resultaria em melhor oferta ao jogador. O pivô alemão Isaiah Hartenstein, 19, foi escolhido pelo Houston na posição de número 43, mas vai ter de passar ao menos mais uma temporada no Zalgiris Kaunas, da Lituânia. PROCESSO FLUIDO O desenvolvimento de Georginho é acompanhado de perto pelos Rockets desde 2015, quando se candidatou ao "draft" pela primeira vez. O clube já enviou dois scouts ao Brasil para observá-lo. A segunda visita ocorreu em fevereiro. Como demonstração de interesse que fosse além da especulação, sabatinou o jogador em uma teleconferência nesta quarta-feira (21), um dia antes da cerimônia de recrutamento de calouros. A franquia tinha duas escolhas na segunda rodada do "draft". Não esperava que, com a de número 43 pudesse anunciar Hartenstein. O alemão estava cotado para sair entre os 30 primeiros da lista. Por outro lado, Houston já estava comprometido em ceder a 45ª escolha para o Memphis Grizzlies, em troca de dinheiro e uma escolha de 2018. Os Rockets ainda tentaram adquirir uma terceira escolha ao final da segunda rodada, mas não conseguiram fechar um negócio a tempo. O fato de Georginho ter passado em branco pelo processo seletivo foi encarado com surpresa por olheiros consultados pela Folha. A expectativa geral nos bastidores da liga era de que já havia um clube comprometido com sua contratação. O "Draft Express", principal site e serviço de avaliação de jogadores, também apostava em sua seleção. Nesta quinta, o veículo acertou 56 dos 60 atletas selecionados. Georginho foi um dos quatro que ficaram fora. O ala Wesley Mogi, 20, seu companheiro de Paulistano, foi o outro brasileiro inscrito na lista a ser ignorado. Ele aguarda contato das demais franquias.