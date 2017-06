Pilotos sofrem para manter carros na pista em Baku e Verstappen lidera

JULIANNE CERASOLI BAKU, AZERBAIJÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma sessão em que praticamente todos os pilotos saíram da pista ou rasparam o muro pelo menos uma vez, Max Verstappen repetiu o desempenho do primeiro treino e foi o mais rápido no dia inicial de atividades do GP do Azerbaijão. Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o segundo, e Daniel Ricciardo, companheiro de Verstappen na Red Bull, o terceiro. A sessão da tarde ficou marcada pelas inúmeras escapadas de pista. Em determinado momento, Kimi Raikkonen e Felipe Massa chegaram a sair da pista praticamente ao mesmo tempo, ficando "estacionados" na área de escape na entrada da curva 8, a mais estreita da temporada e na qual Sergio Perez bateu na parte da manhã. No segundo treino, foi Jolyon Palmer, da Renault, quem foi parar no muro no mesmo trecho. Nem mesmo Verstappen escapou e encontrou a proteção ao final da segunda atividade. Outro setor complicado da pista é a primeira curva, em que os pilotos chegam com os freios e pneus frios após uma das maiores retas da temporada, causando várias travadas de pneu, como os pilotos já tinham salientado na quinta-feira. Até mesmo os ponteiros reclamaram bastante da falta de aquecimento dos pneus, que tem a ver com as características da pista e também com o asfalto bastante liso da pista que Baku, que recebe a F-1 pela segunda vez. Quem acabou se dando melhor foi Verstappen, enquanto Bottas melhorou o desempenho da Mercedes, que tinha ficado com o quinto e sexto tempos na primeira sessão. Seu companheiro Hamilton, contudo, não conseguiu fazer uma simulação de classificação com os pneus supermacios e foi apenas o décimo. Já as Ferrari ficaram com o quarto e quinto lugares, com Raikkonen andando à frente de Sebastian Vettel. Uma das surpresas do treino foi Lance Stroll, sexto colocado com a Williams, enquanto Felipe Massa não passou do 11º lugar. Quem não saiu nem um pouco satisfeito foi Fernando Alonso. Usando o motor novo da Honda, o espanhol teve uma quebra e terminou a sessão em 12º lugar. Mesmo com a novidade, o piloto era cerca de 20km/h mais lento nas retas. A terceira sessão de treinos livres será disputada a partir das 7h da manhã deste sábado (24), pelo horário de Brasília. A classificação acontece logo depois, às 10h. Veja como ficou a classificação do segundo treino livre 1 - Max Verstappen - RED BULL RACING - 1min43s362 2 - Valtteri Bottas – MERCEDES - 1min43s462 3 - Daniel Ricciardo - RED BULL RACING - 1min43s473 4 - Kimi Räikkönen – FERRARI – 1min43s489 5 - Sebastian Vettel – FERRARI – 1min 43s615 6 - Lance Stroll – WILLIAMS - 1min44s113 7 - Sergio Perez - FORCE INDIA 1min44s306 8 - Daniil Kvyat - TORO ROSSO - 1min44s321 9 - Esteban Ocon - FORCE INDIA – 1min44s484 10 - Lewis Hamilton – MERCEDES – 1min44s525 11 - Felipe Massa – WILLIAMS – 1min44s609 12 - Fernando Alonso - MCLAREN – 1min45s515 13- Carlos Sainz - TORO ROSSO - 1min45s733 14 - Kevin Magnussen - HAAS FERRARI – 1min45s831 15 - Nico Hulkenberg – RENAULT -1min46s003 16 - Jolyon Palmer – RENAULT - 1min46s061 17 - Stoffel Vandoorne – MCLAREN – 1min46s174 18 - Pascal Wehrlein – SAUBER - 1min47s150 19 - Marcus Ericsson - SAUBER - 1min47s347 20 - Romain Grosjean – HAAS 1min47s722