Documentário sobre o Maestro Severino Filho vence festival In Edit

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Documentário de Lúcia Veríssimo "Eu, Meu Pai e Os Cariocas" venceu a nona edição do In-Edit, Festival Internacional do Documentário Musical, que acontece até domingo (25). A trama do longa é centrada no grupo Os Cariocas, um dos responsáveis por lançar a bossa nova. O fio condutor do documentário é o maestro Severino Filho, pai da diretora e um dos membros do grupo vocal. A cerimônia de premiação acontece neste sábado (24) às 19h30 na Cinemateca Brasileira, com entrada gratuita. No evento será reprisado o documentário vencedor.