Meirelles nega chance de mulher se aposentar com 60 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu nesta sexta-feira (23) discutir mudanças na reforma da Previdência. "Pode haver ajustes de cronograma e de negociação", disse ao responder pergunta da plateia durante evento na Amcham. "Mas não adianta fazer uma reforma que cria necessidade de daqui a alguns anos se fazer outra", ressaltou. Meirelles afirmou que o ponto crítico da negociação é a comissão especial e que a proposta revisada representa hoje um ganho fiscal de cerca de 75% da proposta original. O ministro negou a possibilidade de redução da idade mínima para as mulheres para 60 anos. No discurso feito por Meirelles durante o evento, a reforma da Previdência pareceu perder o protagonismo para a reforma trabalhista. Falando muito sobre a importância da reforma trabalhista, ele disse que o texto vai passar pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e as perspectivas são positivas, independentemente dos resultados obtidos na Comissão de Assuntos Sociais, onde foi rejeitada. A reforma trabalhista, disse, reduz custos e empodera o trabalhador ao estabelecer a primazia do negociado sobre o legislado. Segundo Meirelles, com as reformas, o PIB potencial (a capacidade de a economia crescer sem pressionar a inflação) pode chegar a 3,5%. "O fato relevante é que as reformas continuam sendo discutidas." CRISE POLÍTICA Meirelles minimizou a "batalha política das manchetes" e lembrou que há todo um trabalho sendo feito, inclusive de mudanças microeconômicas. Segundo ele, a situação vai ser resolvida e a crise política não deve permanecer por período muito prolongado. Há, afirmou, um rito judicial e um rito legislativo muito claros. "O procurador tem que se pronunciar, o assunto vai ser votado pela Câmara dos Deputados, que aceita ou não." A expectativa do governo, afirmou, é que tenha votos suficientes e a Câmara não aceite o prosseguimento de eventual denúncia contra o presidente. Depois disso, a incerteza estará superada e os índices econômicos serão retomados. DADOS ECONÔMICOS FAVORÁVEIS Meirelles citou dados favoráveis da economia como a correlação positiva entre índices de confiança e o PIB da indústria da transformação e o volume constante de investimento direto no país. Além da queda da inflação e o aumento do poder de compra, descontada a inflação. Segundo ele, a taxa de desemprego deve começar a cair do meio para o fim do terceiro trimestre do ano. "Tudo mostra a capacidade de reação da economia brasileira", disse. Ele voltou a dizer que a economia deve crescer a um ritmo de 2,7% no quarto trimestre contra igual período do ano passado, e 3,2% em relação ao terceiro trimestre imediatamente anterior.