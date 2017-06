Prefeitura recebe doação de 408 cobertores

Primeira dama Margarita Sansone recebe doação de cobertores do Banco Santander, junto com a presidente da FAS, Larissa Tissot (foto: Pedro Ribas/SMCS)

A Prefeitura de Curitiba recebeu, na manhã desta sexta-feira (23/6), a doação de 408 cobertores, entregues pelo Banco Santander. As peças foram recebidas pela primeira-dama, Margarita Sansone, e pela presidente da FAS, Larissa Tissot. Os cobertores doados irão reforçar o trabalho de atendimento da instituição, que se intensifica nos períodos de inverno.

A primeira-dama agradeceu o gesto dos colaboradores do Banco Santander, que se envolveram diretamente na campanha. “Queremos agradecer a gentileza e o carinho com Curitiba e com aqueles que mais necessitam”, disse Margarita. “É um exemplo muito bonito de dedicação e sensibilidade.”

O superintendente Regional do Banco em Curitiba, Gustavo Eduardo Chichorro, fez a entrega oficial dos cobertores acompanhado de alguns gerentes, representando os demais funcionários. “Como cidadãos, é nosso dever contribuir com esse gesto pequeno, porém bastante valoroso”, ressaltou.