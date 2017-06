Petrobras contrata empreiteiras para obras na refinaria Abreu e Lima

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras anunciou nesta sexta (23) a contratação do consórcio Conenge SC/Possebon para a conclusão de obras em instalações da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. A refinaria está em operação desde 2014, mas a falta de equipamentos para o tratamento de enxofre e outros poluentes impede que atinja a capacidade projetada, de 115 mil barris por dia. O consórcio será responsável pela construção de duas unidades, que são responsáveis pelo tratamento de líquidos e gases resultantes da produção de combustíveis com baixo teor de poluentes. O valor do contrato não foi informado pela companhia. Em março, a estatal já havia anunciado a contratação da Qualiman, por R$ 301,6 milhões, para a conclusão de outra instalação da refinaria, a Unidade de Abatimento de Emissões. A retomada das obras na Abreu e Lima, que foram suspensas pela descoberta do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato, foi autorizada pelo conselho de administração da estatal em julho de 2016.