Fala sobre preconceito de Mallu Magalhães no 'Encontro' repercute nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No programa "Encontro com Fátima", da Globo, desta sexta (23), a cantora Mallu Magalhães causou polêmica ao dedicar a música "Você Não Presta", de sua própria autoria, "a quem é preconceituoso e disse que branco não pode tocar samba". A declaração aconteceu logo após a artista debater com a apresentadora Fátima Bernardes e seus convidados sobre o clipe da música que, lançado em maio, foi acusado de racismo -pouco depois, Mallu pediu desculpas publicamente. Nas redes sociais, o nome da artista foi alçado as termos mais comentados do Twitter. Houve críticas e apoio a cantora.