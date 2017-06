Carro invade hospital e fere quatro pessoas no RJ

Quatro pessoas ficaram levemente feridas na manhã de hoje (23), quando uma motorista perdeu o controle de seu carro e invadiu a emergência do Hospital São Vicente de Paulo, na zona norte do Rio de Janeiro. As vítimas receberam atendimento e passam bem, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

A condutora do veículo era uma idosa de 68 anos que estava acompanhada de seu marido, de 86. As quatro pessoas feridas eram pacientes que aguardavam atendimento quando o veículo atravessou a porta blindex do hospital.

A motorista foi submetida a um exame de tomografia por causa da idade e devido ao impacto. Ela e o marido estão em observação no hospital.