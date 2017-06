Oposição da Venezuela denuncia prisão ilegal de políticos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A oposição venezuelana denunciou que policiais do Sebin (Serviço Bolivariano de Inteligência da Venezuela) invadiram na noite desta quinta-feira (23) uma residência na região de Altamira, em Caracas, e prenderam políticos que estavam reunidos no local. Segundo o jornal venezuelano "El Universal", as detenções ocorreram sem ordem judicial, mandado de busca ou a presença de promotores do Ministério Público. A informação foi divulgada pelo deputado do Partido Popular Freddy Guevara por meio de uma rede social. Entre os detidos, estariam Arístides Moreno, ex-vice-ministro no governo de Carlos Andrés Pérez e hoje colaborador da coalizão opositora MUD (Mesa da Unidade Democrática) , Roberto Picón, assessor da MUD, e funcionários que trabalhavam no local no momento da operação policial. TRANCAR AS RUAS Dirigentes da oposição convocaram manifestantes a "trancar" as ruas de toda a Venezuela ao meio-dia desta sexta-feira (23), por duas horas, para protestar contra a morte de um jovem baleado nesta quinta em Caracas, durante ato contra o presidente Nicolás Maduro. "Que não reste uma rua, avenida, autoestrada livre. Vamos paralisar o país", disse à imprensa o deputado José Manuel Olivares em nome da opositora MUD (Mesa da Unidade Democrática). A coalizão pretende bloquear o tráfego entre 12h e 14h local (13h e 15h de Brasília). Um manifestante de 22 anos morreu nesta quinta-feira vítima de um disparo durante um protesto em Caracas, elevando a 75 o número de mortos em quase três meses de mobilizações contra Maduro.