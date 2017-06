Coritiba divulga nota e diz que clube não vai alugar o Couto Pereira para o Atlético

Da Redação Bem Paraná com site Coritiba

O Coritiba divulgou, no começo da tarde desta sexta-feira (23), uma nota em que explica que não vai alugar o estádio Couto Pereira para o Atlético Paranaense disputar uma partida pela Libertadores, contra o Santos, marcado para o dia 5 de julho. O Atlético procura um estádio para essa partida, já que a Arena da Baixada foi alugada para a Confederação Brasileira de Vôlei para as finais da Liga Mundial, entre 4 e 8 de julho.

"A diretoria administrativa do Coritiba Foot Ball Club informa que não fará o aluguel do estádio Major Antônio Couto Pereira ao Clube Atlético Paranaense. A decisão foi tomada no começo da tarde desta sexta-feira (23), após ampla análise de viabilidade e sobre a compreensão da vontade dos associados.

Em primeira consideração, a diretoria do Coritiba observou como primordial a vontade da maioria de seus sócios, contrários ao aluguel do estádio.

A diretoria também entendeu que o atual processo de plantio de grama de inverno no gramado do Couto Pereira, iniciado nesta semana, seja um dos fatores de alta relevância para esta decisão. Pois o prazo de maturação e cuidados necessários nesta fase impedem que o campo seja utilizado.

Além da opinião dos sócios e do fator técnico de replantio de grama de época, a diretoria alviverde também não entendeu como viável o aluguel sobre análises financeira e operacional".

Pouco antes das 13 horas, a imprensa nacional noticiou que o acerto para o aluguel havia sido confirmado. A nota no site do Coritiba foi atualizada por volta das 13h30.