Rota da Cerveja é a nova atração turística de Pinhais

(foto: Divulgação)

A Prefeitura de Pinhais, por meio do Departamento de Turismo, lançou na noite da última quinta-feira (22), no Hotel Slaviero, a Rota da Cerveja. Agora, turistas e moradores têm uma nova opção de entretenimento no município. A iniciativa contempla visitas às cervejarias localizadas no município.





Ao participar da rota, o visitante receberá um passaporte onde será registrada a data da visita e onde também será colado um selo da cervejaria. No último local visitado, dentre aqueles constantes no passaporte, o estabelecimento efetuará o registro e oferecerá um brinde ao visitante.





De acordo com o Diretor do Departamento de Turismo, Márcio Mainardes, a idealização deste projeto surgiu após algumas visitas às empresas. “Percebemos que as cervejarias já possuem infraestrutura de atendimento ao cliente e de visitas monitoradas. Além disso, também são realizados eventos promovidos individualmente pelas empresas”, comentou.





Ao assinar o termo de adesão ao projeto da Rota da Cerveja, a prefeita de Pinhais Marli Paulino, salienta que a intenção é apoiar este segmento que já vem registrando crescimento e leva o nome de Pinhais pelo país a fora. “Queremos atrair ainda mais pessoas para conhecerem e apreciarem as cervejas produzidas no município. A Rota reforça a importância deste tipo de negócio para o desenvolvimento do turismo e da economia local”, declarou a prefeita.





Atualmente é grande a variedade de tipos de cervejas fabricadas em Pinhais, constatando-se inclusive a existência de exportação dos produtos para países como Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca, entre outros.





Serviço









Conheça mais sobre a rota



Mais informações sobre a Rota da Cerveja com o Departamento de Turismo, pelo telefone (41) 3912-5634.Conheça mais sobre a rota no link

Sobre as cervejarias participantes:





Cervejaria Bastards Brewery:

Principais rótulos:

a) Pandorga - American Rye Wheat Beer

b) Hector Five Rounds - American Indian Pale Ale

c) Mark the Shadow - Outmeal Stout

d) Pina a Vivá – Imperial Indian Pale Lager

e) Willie the Bitter – American Palle Ale

f) Jean Le Blanc – Witbier

Endereço: Rua Paranavaí, 190 – Emiliano Perneta

Cervejaria Oner:

Principais rótulos:

a) DiabosVermelhor – Belgian Ipa

b) Hop Your Mind - IPa

c) Oner – Stout

d) Oner – Weizer

e) Oner – Belgian Dubble



Endereço: Rua Francisco Eugênio Gomes Pereira, 133 – Atuba



Cervejaria Ovelha:

Principais rótulos:

a) Trapista

b) ViennaLager

c) Wit

d) American Ipa

e) Black Ipa

f) Saison

Endereço: Rua 25 de dezembro, 190 – Estância Pinhais;



Cervejaria Way Beer

Principais rótulos:

a) Witbier – Witbier

b) American Pale Ale – American Pale Ale

c) Die Fizzy Yellow – American India Pale Ale

d) Red Ale – Red Ale

e) Avelã Porter – Specialty Beer

f) Cream Porter – Brown Porter