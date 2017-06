(foto: (Foto: Franklin de Freitas))

Curitiba terá a segunda Marcha pela Diversidade neste domingo (25). A concentração começará às 13h30, na Praça Santos Andrade, e a saída está prevista para as 14 horas. A ideia é que a marca saia da Rua João Negrão, diga pela Av. Marechal Deodoro e vá até a Praça Zacarias, com encerramento na Av. Luiz Xavier, no marco do relógio da Boca Maldita. Durante a concentração será realizada uma oficina de cartazes, aberta aos participantes.

O Dia 17 de Maio é o Dia Internacional Contra a Homofobia e a Transfobia. Neste dia, em 1990, a homossexualidade foi retirada da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Em Curitiba, o Grupo Dignidade, Trangrupo Marcela Prado e UNA LGBT, em conjunto com outras organizações parcerias, realizarão a Semana da Diversidade, entre os dias 19 ao 24 de Junho de 2017, para marcar o Dia Contra a Homofobia e a Transfobia.