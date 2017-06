U2 anuncia terceiro show em São Paulo em outubro

(foto: Divulgação)

Após terem esgotado os ingressos para as duas apresentações da turnê dos 30 anos do disco Joshua Tree em São Paulo, nos dias 19 e 21 de outubro no Morumbi, o U2 anunciou, para a algria dos fãs, mais um apresentação no dia 22.

Os ingressos para o terceiro show da banda começam a ser vendidos às 00h01 de segunda-feira (26) para clientes do Banco do Brasil. Para o público geral, a venda começa no dia 29 de junho às 00h01 pelo site ticketsforfun.com.br.





Confira os preços para o show do U2 em São Paulo:

Data: Domingo, 22 de outubro

Local: Estádio do Morumbi (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP)

Horário: A confirmar

Classificação: 14 anos desacompanhado. Menores de 14 anos apenas acompanhados dos pais/responsáveis legais.

Vendas Online: Aqui. | Público Geral: A partir de 29 de junho

Ingressos:

Superior 1: R$ 900,00 (inteira) e R$ 450,00 (meia)

Superior 2: R$ 900,00 (inteira) e R$ 450,00 (meia)

Superior 4 (Vip Gold Fan Pack): R$ 1360,00 (inteira) e R$ 910,00 (meia)

Inferior A: R$ 800,00 (inteira) e R$ 400,00 (meia)

Inferior B: R$ 800,00 (inteira) e R$ 400,00 (meia)

Red Zone: R$ 1250,00 (inteira) e R$ 1000,00 (meia)

Pista: R$ 500,00 (inteira) e R$ 250,00 (meia)

Arquibancada 1, 3 e 4: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia)

Arquibancada 2: R$ 260,00 (inteira) e R$ 130,00 (meia)