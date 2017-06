Ex-Spice Girl Mel C encara novo disco como 'recomeço'

(foto: Divulgação)

DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora britânica Mel C está no Brasil para divulgar seu novo disco, "Version of Me". O anterior, "Stages", foi lançado há cinco anos. Ela se refere ao recente trabalho como um "fresh start", algo como um "recomeço revigorante". "Não tenho medo de mudanças e desafios", diz a artista durante encontro com jornalistas na manhã de sexta (23). "Esse novo álbum me deixou ambiciosa outra vez, me sinto sortuda de estar com essa sensação nessa altura da carreira".

Aos 43 anos, Mel não se preocupa com a passagem do tempo. "Música pode ser aproveitada e feita por pessoas de qualquer idade". São 19 anos em carreira solo, um período que ela define como "de altos e baixos". Hoje ela tem sua própria gravadora para ter "completo controle criativo" do que produz, diz. "Com as Spice Girls foram apenas quatro anos, entre 1996 e 2000, com três discos de inéditas, uma reunião em 2008, com turnê e novo single". Até hoje, o grupo possui uma legião de fãs esperançosos por um retorno.

DE ROUPA DE ONCINHA E SHOW 'VIP'

Nesta quarta-feira (21), a eterna Sporty Spice fez um "pocket" show para convidados em São Paulo. Na ocasião, a cantora inglesa deixou seu traje esportivo de lado e optou por um vestido com estampa de oncinha. Mel C cantou alguns singles de seu novo álbum "Version of Me" e lembrou hits antigos de sua carreira solo, que começou em 1999. Durante o show, a artista mostrou a bandeira do Chile e brincou dizendo "essa é a bandeira de vocês?", para, em seguida, abrir a brasileira e dizer que está muito contente por estar no Brasil.