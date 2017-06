Corrida de rua altera trânsito em Curitiba no domingo; confira as mudanças

A segunda etapa do Circuito Smelj de Corrida de Rua, que acontecerá a partir das 7 horas deste domingo (25/6) em Curitiba, provocará alterações em cinco bairros e no Centro da capital. Ruas e avenidas importantes dos bairros Rebouças, Jardim Botânico, Centro, Parolin, Hauer e Água Verde terão alterações de trânsito. Agentes da Setran e monitores de trânsito irão orientar o fluxo de veículos durante a realização da prova.

A largada e a chegada serão na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em frente ao Quartel Geral da Polícia Militar. Os atletas seguem pela Avenida Doutor Dário Lopes dos Santos, Professora Annette Macedo, São Joaquim, Bento Azambuja, São Januário, Sant´Ana, Hildebrando de Araújo, João Batista Ribeiro, voltam pela Dário Lopes dos Santos até a Engenheiros Rebouças.

O percurso segue para o Água Verde, pela Brigadeiro Franco, Avenida Iguaçu, Alexandre Gutierrez e Brasílio Itiberê. A prova mais longa continua pela Avenida Marechal Floriano Peixoto até o Hauer, quando os atletas retornam até a linha de chegada, novamente no Quartel da Polícia Militar.

Nas ruas do percurso e nas regiões próximas, o trânsito deverá ficar lento durante a manhã de domingo. A orientação é que os motoristas procurem caminhos alternativos.

Recorde

A prova deverá estabelecer um novo recorde de participação, com mais de seis mil atletas. O evento contará com a grande novidade da adição de prova de Meia Maratona (21km), além dos já tradicionais percursos de 10km e 5km.

“Buscamos parcerias para viabilizar na segunda etapa a realização de uma Meia Maratona gratuita, bem como a ampliação do número de inscrição para oportunizar que mais pessoas pudessem participar do evento e praticar atividades físicas e saudáveis”, destacou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

Os atletas inscritos para a segunda etapa que ainda não retiraram os seus kits podem fazê-lo nesta sexta-feira (23/6), até as 18h, ou no sábado (24/6), das 9h às 16h. Para a modalidade 21km, a retirada deverá ser feita no plantão de vendas da A.Yoshii, na rua Bispo Dom José, 2.058, Batel. Para as modalidades 10km e 5km a retirada do kit acontecerá na loja Decathlon Torres, na Avenida das Torres, 1.000, Jardim Botânico.

A largada da corrida acontecerá às 7 horas, na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Quartel Geral da Polícia Militar. A chegada será no mesmo local.

Alto da Glória

No domingo (25/6) pela manhã também haverá uma caminhada e passeio ciclístico no bairro Alto da Glória. A saída será às 9h40, em frente ao Santuário da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ruas próximas da região também terão alterações temporárias de trânsito.

Serviço: 2ª etapa do Circuito Smelj de Corrida de Rua

Data da prova: domingo (25/05)

Horário da largada: 7h

Local da largada: Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Quartel Geral da Polícia Militar

Outras informações: (41) 3350-3707