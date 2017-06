Jardim das Sensações vai atingir marca de 100 mil visitantes neste semestre

Até o final de junho, o Jardim das Sensações, no Jardim Botânico de Curitiba, vai chegar à marca de 100 mil visitantes. O espaço, que estava fechado nos fim de semana, foi reaberto em março e agora volta a atrair os curitibanos.

De acordo com o diretor de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, os feriados de abril também contribuíram para a procura. “O Jardim das Sensações recebe, em média, 15 mil visitantes por mês. Em abril, registramos marca superior a 35 mil pessoas”, explica.

O espaço ficou sem atendimento aos sábados e domingos desde novembro do ano passado. A situação gerava reclamações de curitibanos e turistas nas redes sociais. Com a reabertura nestes dias, os visitantes puderam aproveitar os feriados prolongados para conhecer não apenas a estufa e o Jardim Francês, tradicionais cenários de fotos no local, mas também a proposta do Jardim das Sensações.

O passeio sensorial percorre um caminho de 200 metros com plantas nativas, aromáticas e medicinais. De olhos vendados, o visitante é estimulado a sentir de formas diferentes, por meio do toque, olfato e audição.

As plantas são identificadas também em braile e monitores ficam à disposição para o esclarecimento de questões que possam surgir ao longo do percurso. O atendimento acontece de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. O espaço ainda é aberto a visitas escolares, por meio de agendamento telefônico.

Serviço:

Jardim das Sensações

Local: Jardim Botânico (Rua Engenheiro Ostoja Rogunski, 690, Jardim Botânico)

Horário de atendimento: de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

Entrada gratuita

Informações e agendamentos:

(41) 3264-7365