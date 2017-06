Em busca de título inédito, Melo e Kubot vão à final de duplas em Halle

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A parceria formada pelo brasileiro Marcelo Melo e pelo polonês Lukasz Kubot garantiu vaga nesta sexta (23) à final de duplas masculinas do ATP 500 de Halle, na Alemanha. Pelas semifinais, Melo e Kubot -principais favoritos ao título do torneio- passaram de virada pela dupla Fabrice Martin (França) e Albert Ramos-Vinolas (Espanha) por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7-2), 7/6 (8-6) e 10-3. O confronto foi inédito no circuito da ATP. A dupla -que busca o primeiro título em Halle- ainda aguarda a definição de seus rivais na decisão da competição. Na outra semifinal, os alemães Alexander Zverev e Mischa Zverev medem forças com Raven Klaasen (África do Sul) e Rajeem Ram (Estados Unidos). A final é a quinta da parceria Melo/Kubot, que chegaram à decisão também no Masters 1000 de Indian Wells, no Masters 1000 de Miami, no Masters 1000 de Madri e no ATP 250 de Hertogenbosch. Da lista, perderam o título apenas em Indian Wells – justamente para a dupla formada por Klaasen e Ram. Na revanche, em Hertogenbosch, Melo e Kubot levaram a melhor. As chaves em Halle são uma das últimas competições preparatórias para Wimbledon, cuja disputa começa em 3 de julho. Antes, a temporada da grama terá dois ATP 250, ambos começando em 26 de junho: em Eastbourne (Inglaterra) e Antalya (Turquia).