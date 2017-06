Clientes reais protagonizam nova campanha publicitária do Condor

(foto: Divulgação)

Conhecida por realizar campanhas inovadoras no varejo, o Condor Super Center coloca no ar dia 26 de junho, à noite, a sua nova campanha publicitária, protagonizada por três clientes reais selecionadas entre os perfis de consumidores da rede. As “Vigilantes do Preço Condor” foram escolhidas após quatro dias de audições, em que um dos critérios era de que as participantes fossem, de fato, clientes da empresa.

Fundado em Curitiba em 1974, o Condor vem expandindo as suas operações e hoje é uma das maiores redes supermercadistas do país. Com 43 lojas em 16 cidades, sendo 15 no Paraná e uma em Santa Catarina, no município de Joinville, a rede é a maior anunciante no Paraná, considerando a iniciativa privada. Os investimentos em comunicação refletem o volume de ofertas que a marca anuncia diariamente nas principais emissoras de TV onde atua, destacando-se no segmento supermercadista como a rede que mais oferece promoções que proporcionam maior economia aos seus clientes.

Com base em pesquisas de mercado, o Condor sentiu a necessidade de realizar uma nova virada em sua comunicação, já que o atual cenário econômico deixou os consumidores ainda mais atentos e preocupados com o seu orçamento. “Apresentamos três clientes reais como nossas porta-vozes e serão elas que irão comunicar nossas ofertas e serviços. Assim, nos aproximamos ainda mais dos nossos clientes e reforçamos o nosso compromisso em ajudá-los a economizar”, afirma a diretora de marketing do Condor, Elaine Munhoz.

Os carros-chefes da campanha são os audiovisuais, incluindo teasers, institucional 60” e cabeças de ofertas. Mas a estratégia de comunicação será 360º e conta com diversos materiais, como impressos, digitais, spots e outros vídeos, veiculados em diversas mídias, como TV aberta, emissoras de rádio, mídia indoor, site do Condor, redes sociais, ponto de venda, out of home, anúncios de jornal, entre outras ações.

Desenvolvida pela agência CCZ*WOW, parceira do Condor há 19 anos, a nova campanha foge do lugar comum da publicidade no varejo, que geralmente estabelece apenas uma relação comercial com o seu cliente e acaba utilizando recursos sonoros e estéticos que causam grande alvoroço na vida das pessoas com o intuito de chamar a atenção. “A campanha se destaca das demais concorrentes, usando uma linguagem varejista, porém sem ser apelativa, imperativa e invasiva. Pelo contrário: todos os materiais convidam o consumidor ao diálogo e à união de forças em busca de economia”, destaca o diretor geral de criação da agência, Rodolfo Amaral.

A trilha sonora do Condor sempre se destacou pela singularidade e representatividade da empresa. “A nossa vinheta sonora – o famoso e inovador pã pã pã ram – e o nosso jingle De Mãos Dadas com Você, cujos acordes pautam a construção das trilhas dos nossos comerciais, são conhecidos por todos e caracterizam a marca de forma que não é necessário estar olhando para saber que é um comercial do Condor”, relata Elaine. Apesar de permanecer utilizando os acordes do jingle como referência, a nova trilha sonora vem com uma repaginada, seguindo a tendência retrô moderno.

As protagonistas da nova campanha foram escolhidas após a realização de pesquisas para identificar os principais públicos atendidos pelo Condor. Para representar estes perfis predominantes, entre 161 clientes que se submeteram aos testes, foram selecionadas três clientes reais do Condor.

Conheça as três “Vigilantes do Preço Condor”:

Gabi: ela representa o público jovem, o novo consumidor do varejo. Seus hábitos são multidisciplinares e não tem tempo a perder na busca pelo menor preço. É por isso que ela vai ao Condor, porque no final da compra, ele é sempre o mais barato.

Érika: representa o perfil da mãe de família, com idade entre 30 e 50 anos. Ela procura oferecer sempre o melhor para a sua família e está muito atenta ao orçamento familiar, procurando obter economia, e sabe que o Condor é o supermercado que pode proporcionar tudo isso a ela.

Dona Rute: a mais experiente entre as Vigilantes, ela é quem há muito tempo aprendeu a economizar, pois é cliente Condor há mais de 40 anos. Representando o público da melhor idade, Dona Rute procura as melhores oportunidades com sabedoria.

Consolidação da marca

A constante busca pela excelência do atendimento aos clientes sempre foi uma preocupação da empresa, espelhada nas premissas do seu fundador e presidente, Pedro Joanir Zonta, por isso é dispensada uma atenção especial às sugestões e necessidades dos clientes, fornecendo diversas opções de pagamento e parcelamento, serviços, ofertas e promoções agressivas e uma comunicação direta muito simples e objetiva. O slogan do Condor no início era "não somos o maior, por isso temos que ser o melhor". Em 1989, o slogan "De mãos dadas com você" veio para ficar e conquistou o coração dos clientes. Hoje, apesar dos mais de 11 mil colaboradores, este espírito de bem atender flui espontaneamente nas lojas.

O marketing da rede aproxima o Condor de seus clientes. A rede possui um departamento de marketing bem estruturado, além dos trabalhos desenvolvidos pela Agência CCZ, com campanhas que se consagraram no meio do marketing. Nas redes sociais, o Condor também se comunica com os consumidores pelo Facebook, que hoje conta com mais de 175 mil fãs, uma média mensal de mais de 2 milhões e 700 mil pessoas alcançadas com as publicações e uma média de mais de 60 mil pessoas engajadas.

Veja em primeira mão os teasers da nova campanha:www.youtube.com.br/redecondor