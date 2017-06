Destaques da programação (de 24 a 30 de junho)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 24 Record, 23h30. O ESCORPIÃO REI Título original: The Scorpion King Produção: EUA, 2002 Direção: Chuck Russell Elenco: Dwayne Johnson, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan. Em uma época bem remota, na cidade de Gomorra, Memnon (Steven Brand), um governante maligno, estava determinado em massacrar todos que fossem contrários a ele. As poucas tribos sobreviventes, que nunca foram aliadas, se viram obrigadas a se unir pois senão iriam perecer. - DOMINGO, 25 Globo, 14h18. JOHN CARTER: ENTRE DOIS MUNDOS Título original: John Carter Produção: EUA, 2012 Direção: Andrew Stanton Elenco: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton. O soldado americano John Carter, para a tristeza de seus parentes, faleceu no planeta Terra. Contudo, para a alegria de outros, ressuscitou em Marte. Agora, em meio a uma guerra civil no planeta vermelho, habitado por seres de cor verde e criaturas gigantescas, ele é visto como a única esperança de ajudar a princesa Deja Thoris a salvar o seu mundo, numa batalha que mudará para sempre o seu destino. - SEGUNDA, 26 Globo, 22h03. SNIPER AMERICANO Título orignal: American Sniper Produção: EUA, 2015 Direção: Clint Eastwood Elenco: Bradley Cooper, Kyle Gallner, Luke Grimes, Cory Hardrict, Jake Mcdorman. Adaptado do livro american Sniper: The Autobiography of The Most Lethal Sniper in U.S. Militar History, o filme conta a história real de Chris Kyle, atirador de elite das forças especiais da marinha americana. Durante cerca de dez anos, ele matou mais de 150 pessoas, tendo recebido diversas condecorações por sua atuação na guerra do iraque. - TERÇA, 27 SBT, 23h15. CARROSSEL - O FILME Título original: Carrossel - O Filme Produção: BRA, 2015 Direção: Alexandre Boury, Mauricio Eça Elenco: Jean Paulo Campos, Larissa Manoela, Maísa Silva. Em férias, os alunos da Escola Mundial viajam para o acampamento Panapaná, pertencente ao avô de Alícia. Lá eles participam de uma gincana organizada pelo senhor Campos, que faz o possível para que as crianças se divirtam a valer. Entretanto, a chegada de González agita o local, já que ele representa uma incorporadora que pretende comprar o terreno do acampamento para transformá-lo em uma fábrica poluidora. González e seu fiel parceiro Gonzalito usam de todos os artifícios possíveis, inclusive sabotar o acampamento e difamar Campos. - QUARTA, 28 Band, 22h30. GAROTA INFERNAL Titulo original: Jennifer’s Body Produção: EUA, 2009 Direção: Karyn Kusama Elenco: Megan Fox, Amanda Seyfried, Johnny Simmons. Jennifer é uma popular líder de torcida que, após ser possuída por um demônio, passa a seduzir e devorar os meninos da escola. Entretanto, sua melhor amiga descobre este segredo e fará de tudo para tentar proteger os garotos e principalmente seu namorado, o próximo alvo da sedutora Jennifer. - QUINTA, 29 Globo, 15h10. UMA AVENTURA ANIMAL Título original: Against The Wild Produção: EUA, 2013 Direção: Richard Boddington Elenco: CJ Adams, Sarah Deakins, Rainbow Francks, Jennifer Gibson. Após um acidente de avião, os irmãos Zach e Hannah precisarão lutar para sobreviver num ambiente selvagem e assustador. Protegidos pelo seu cachorro, um husky chamado Chinook, eles enfrentarão grandes desafios. Enquanto isso, os pais da dupla irão deixar as diferenças de lado para começar uma busca desesperada pelos seus filhos. - SEXTA, 30 SBT, 23h15. RESGATE EM ALTA VELOCIDADE Título original: Getaway Produção: EUA, 2014 Direção: Courtney Solomon Elenco: Ethan Hawke, Selena Gomez, Jon Voight. Brent Magna (Ethan Hawke) recebe uma ingrata missão. Ele deve assumir o volante de um carro e seguir as ordens de um homem misterioso responsável pelo sequestro de sua esposa. Em meio a tudo isso, Brent ainda conhece uma jovem garota (Selena Gomez). *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações.