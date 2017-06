Destaques da programação (de 24 a 30 de junho)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 24 HBO, 22h. FESTA DA SALSICHA Título original: Sausage Party Produção: EUA/2016 Direção: Greg Tiernan, Conrad Vernon Elenco: Guilherme Briggs, Gregório Duvivier, João Vicente de Castro. Dentro de um supermercado, os alimentos pensam que as pessoas são deuses. Eles sonham em serem escolhidos por elas e serem levados para suas casas, onde pensam que viverão felizes. Mas eles nem suspeitam que serão cortados, ralados, cozidos e devorados! Quando Frank, uma salsicha, descobre a terrível verdade, ele precisa convencer os outros alimentos do supermercado e fazer com que eles lutem contra os humanos. - DOMINGO, 25 Telecine Pipoca, 20h. JASON BOURNE Título original: Jeson Bourne Produção: EUA, 2016 Direção: Paul Greengrass Elenco: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander. Fora do radar como lutator de rua, Jason Bourne é surpreendido por Nicky Parsons, que o procura oferecendo novas informações sobre seu passado. Inicialmente resistente, ele acaba voltando aos Estados Unidos para continuar a investigação e entra na mira do ex-chefe Robert Dewey, que teme mais um vazamento de dados. Dentro na CIA, no entanto, a novata Heather Lee acredita que tentar recrutar Bourne para a agência seja a melhor solução. - SEGUNDA, 26 Maxprime, 22h00. A IRMANDADE DA GUERRA Título original: Jane Got A Gun Produção: COREIA DO SUL, 2004 Direção: Je-gyu Kang Elenco: Dong-Kun Jang, Bin Won, Eun-ju Lee, Hyeong-jin Kong. O sonho dos irmãos Jin-Tae e Jin-Seok desmoronam quando eles são obrigados a se alistar no exército. Na guerra, loge da família, eles lutam por suas vidas e tentam manter a esperança de um dia voltar para casa. - TERÇA, 27 Canal Brasil, 22h. A FAMÍLIA DIONTI Produção: Brasil, 2017 Direção: Alan Minas Elenco: Murilo Quirino, Antonio Edson, Anna Luiza Marques Paes. O jovem Kelton (Murilo Quirino) vive no interior de Minas Gerais, junto do irmão e do pai. Eles trabalham no canavial, e fazem pequenos bicos na feira. Kelton sofre com a ausência da mãe, que ‘se transformou‘ e abandonou a família. Ao se apaixonar por uma colega de sua sala, o garoto tem medo de sofrer o mesmo destino da mãe. - QUARTA, 28 TCM, 22h. CINE MAJESTIC Título original: The Majestic Produção: EUA, 2001 Direção: Frank Darabont Elenco: Martin Landau, Jim Carrey, Laurie Holden. Em plena década de 50, Peter Appleton é um jovem e ambicioso roteirista de cinema que se torna, por engano, alvo do macarthismo. Acusado de seguir a doutrina comunista, ele perde seu emprego e acaba sofrendo um acidente em que seu carro cai em um rio. Sem memória ele acaba sendo confundido com Luke Trimble, o filho do dono da sala de cinema local, que desapareceu em meio a 2ª Guerra Mundial. Após assumir a identidade de Trimble, ele então redescobre a magia do cinema ao iniciar a reforma da sala... - QUINTA, 29 Telecine Cult, 20h00. MATE-ME POR FAVOR Titulo Original: Mate-me por favor Produção: BRASIL, 2016 Direção: Anita Rocha da Silveira Elenco: Valentina Herszage, Dora Freind, Mariana Oliveira. Uma série de assassinatos de jovens mulheres na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, abala o cotidiano de Bia e suas amigas. Os casos, que deixam os moradores da região chocados, geram um interesse mórbido em Bia. - SEXTA, 30 Maxprime, 22h.00 MANDANDO BALA Título original: Shoot Em Up Produção: EUA, 2007 Direção: Michael Davis Elenco: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Greg Bryk, Stephen McHattie. Em meio a um tiroteio, Smith, um pistoleiro misterioso e solitário, ajuda no nascimento de um bebê. Smith, junto a uma charmosa prostituta, tentará proteger a inocente criatura de um perigoso bando de criminosos. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações