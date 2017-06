Vasco não perde mandos de campo no STJD; Milton Mendes é absolvido

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aliviou o Vasco por conta das confusões na partida contra o Corinthians em São Januário, no dia 7 de junho. Na manhã desta sexta-feira (23), o clube não perdeu mandos de campo. O técnico Milton Mendes foi absolvido em relação a supostas interferências no jogo quando estava suspenso. O clube cruzmaltino havia sido denunciado no artigo 213 do CBJD (não prevenir e reprimir as desordens de torcedores), que previa uma pena de até 10 perdas de mandos. Já Milton sofreu denúncia no artigo 191 (deixar de cumprir a automática), que poderia suspendê-lo por até seis partidas. O Vasco foi defendido pelo advogado Paulo Rubens Máximo, que apresentou como testemunha o assessor da presidência, Ricardo Vasconcellos. De quatro auditores, dois votaram pela absolvição do clube e do treinador. Um votou por multa de R$ 100 a Milton, outro por multa de R$ 5 mil ao Vasco. O presidente do STJD, por multa de R$ 10 mil a Mendes e R$ 20 mil ao Cruzmaltino. Diante deste quadro, a decisão final ficou pela absolvição de Vasco e de Milton Mendes. As brigas na arquibancada e na social de São Januário se deram após manifestações contrárias ao presidente vascaíno Eurico Miranda. Na ocasião, torcedores acusaram seguranças do clube de agressões. Posteriormente, no jogo contra o Avaí, outros episódios de brigas aconteceram na arquibancada também por consequência a cânticos de críticas ao mandatário. Este fato, porém, ainda não foi denunciado pelo STJD. O Vasco enfrenta o Atlético-GO, neste domingo, em São Januário. A "Colina Histórica" tem sido a principal arma do clube neste Campeonato Brasileiro, já que todos os 12 pontos conquistados até agora foram lá.