'O mais difícil que já fiz', diz Anitta sobre clipe em deserto com Pabllo Vittar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta está agitando fãs e redes sociais com bastidores do clipe "Sua Cara". A gravação, que aconteceu em deserto do Marrocos, foi feita com a drag queen Pabllo Vittar, que ficou famosa depois de integrar a banda do programa "Amor e Sexo", da Globo, e com o trio de música eletrônica Major Lazer (Diplo, Jillionaire e Walshy Fire). "Sem dúvida, é o clipe mais difícil que eu já fiz na vida", disse a cantora nesta sexta (23). O relato foi compartilhado com seus seguidores na rede social Instagram pelo recurso Stories -vídeos e fotos que desaparecem em 24 horas. "Mas vai valer a pena", completou. Anitta e Pabllo viajaram nesta terça (20). No dia seguinte, as duas reclamaram da alta temperatura. "Só perrengue. Calor da p*", disse Anitta. "É um calor que te cozinha", afirmou Pabllo. A MÚSICA "Sua Cara" tem batidas eletrônicas com letra cantada em português por Anitta e Pabllo. O hit foi divulgado no dia 1° de junho. Diz o refrão: "Linda, livre, leve e solta. Doida para beijar na boca. (...) Que eu vou jogar bem na sua cara. Vou rebolar bem na sua cara." FÃS EUFÓRICOS Com os bastidores sendo divulgados com frequência nas redes sociais, os fãs ficam cada vez mais ansiosos e a expectativa só cresce. "Alguém trás o oxigênio porque eu to sem ar depois dessas fotos", disse um internauta no Twitter. "Esse clipe da Anitta com a Pabllo vai quebrar a internet", disse outro navegante.