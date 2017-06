Globo diz estar 'analisando as medidas cabíveis' contra blogueiro que usa imagens de Cuca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo não descarta a possibilidade de abrir um processo contra o blogueiro americano Perez Hilton, que começou a vender camisetas com a imagem de Cuca, do "Sítio do Picapau Amarelo", depois de a personagem virar meme nas redes sociais. Em nota para a reportagem, a emissora diz que "a Globo não licenciou o direito de uso da personagem para comercialização das camisetas e está analisando as medidas cabíveis." A família de Monteiro Lobato, autor do "Sítio do Picapau Amarelo", também pretende processar Hilton. "Não pode, tem que pedir autorização. Quando as pessoas pedem, eu dou até de graça quando vejo que é beneficente ou cultural. Mas uma pessoa ganhar dinheiro às custas da obra do Monteiro Lobato não concordamos. Espertinho tem em qualquer lugar", criticou o empresário Álvaro Gomes ao "UOL". Nesta sexta (23), camisetas e capinhas de celular com o rosto de Cuca continuam à venda em um site parceiro do blogueiro. Os produtos custam a partir de US$ 19 (R$ 66).