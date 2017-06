Thiago Santos desfalca Palmeiras em Campinas; Jean é confirmado

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras voltou a trabalhar na tarde desta sexta-feira (23) na Academia de Futebol, a dois dias da partida contra a Ponte Preta, em Campinas, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O desgaste físico tirou titulares importantes como Jean e Tchê Tchê da atividade técnica em campo, mas ambos não preocupam para o compromisso do final de semana. Quem está fora do duelo no Moisés Lucarelli é Thiago Santos. Com uma lesão no adutor da coxa esquerda, o volante está descartado para o confronto no interior, segundo o técnico Cuca. "O Thiago Santos não tem condição. Ele tem dor e não sei se terá condições nem para quarta-feira [jogo contra o Cruzeiro pelo primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil]", afirmou o treinador, em entrevista concedida na tarde desta sexta-feira. Por outro lado, Jean foi garantido pelo treinador. Mesmo sem trabalhar em campo nos últimos dois dias, o camisa 2 seguirá no setor de meio-campo, em virtude das ausências de Thiago Santos e Felipe Melo, também fora por problemas físicos. "O Jean tem alguma coisinha, um fragmentozinho no ligamento do joelho que incomoda. Com descanso natural, ele está sempre bem. Ele irá jogar e irá jogar bem", acrescentou o treinador. Cuca comandou um trabalho técnico na Academia de Futebol que contou com o retorno de Willian e a participação do novato Bruno Henrique, apresentado na última quinta-feira. Luan, Fabiano, Hyoran, Zé Roberto, Erik, Jean, Keno e Tchê Tchê permaneceram na parte interna. Keno sentiu dores musculares e preocupa para o compromisso do final de semana. Dudu, que voltou a trabalhar com bola, deve retomar a vaga de titular em Campinas, assim com Willian, substituído pelo colombiano Miguel Borja na vitória da última quarta-feira sobre o Atlético-GO.