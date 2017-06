Avião com Gilmar Mendes tem falha técnica e é obrigado a retornar a Brasília

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha técnica obrigou, na noite desta quinta-feira (22), o avião da FAB (Força Aérea Brasileira) que transportava o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, a dar meia-volta após uma hora de voo e retornar a Brasília, de onde havia partido. As informações são da Agência Brasil. O avião com Gilmar Mendes seguia para Belém, onde iria inaugurar um posto de identificação biométrica. O evento foi organizado pelo TSE. “Os pilotos realizaram os procedimentos previstos e, por precaução, retornaram à capital federal. Em nenhum momento a segurança dos passageiros foi comprometida e o pouso ocorreu às 19h45, na Ala 1, em Brasília”, informou a FAB por meio de nota.