Carille diz que Corinthians terá 'prova mental' em decisão com o Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians terá o Grêmio pela frente no próximo domingo (25), em Porto Alegre, no duelo entre os líderes do Campeonato Brasileiro. A dois dias do jogo decisivo, o técnico Fábio Carille disse que a partida será "uma prova mental" para o time alvinegro. "Vamos jogar pressionado pela primeira vez no ano, em um estádio lotado. Vai ser uma prova mental e futebol se ganha com a cabeça, com inteligência. Estou ansioso como o time vai reagir, mas muito confiante", disse o treinador. Depois de nove rodadas, Corinthians e Grêmio fazem uma campanha quase perfeita: os paulistas têm 23 pontos, contra 22 dos gaúchos. O Santos, terceiro colocado na tabela. soma 16 pontos. "Não encaramos como uma final porque não é uma final. Uma final foi contra a Ponte. Vamos para lá fazer um jogo inteligente. É uma decisão no meio do campeonato e para quem quer pensar em coisas grandes, todo jogo é uma decisão", afirmou Carille. "Será um jogo estudado no começo, pode ter certeza. De muita determinação. Vamos fazer um grande jogo lá para buscar a vitória", completou o treinador. Nesta quinta-feira, o Corinthians derrotou o Bahia por 3 a 0 em Itaquera e passou por alguns sustos na partida. A equipe abriu o placar no primeiro tempo e só matou o jogo na reta final da partida. Apesar do triunfo, Carille frisou que é preciso melhorar. "O grupo é muito consciente do que está acontecendo. Precisamos valorizar mais a bola, ficar com ela no nosso pé. Esse é o trabalho daqui para frente", ressaltou.