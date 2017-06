Agricultura vai auditar exportadores de carne in natura para os EUA

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Agricultura determinou que seja feita uma auditoria nos frigoríficos que possuem autorização para exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos. A informação foi dada nesta sexta-feira (23) pelo secretário executivo da pasta, Eumar Novacki, que comentou a suspensão pelo país das importações do produto do Brasil nesta quinta-feira (22). Atualmente, 15 plantas exportam para os EUA. Os produtores brasileiros começaram a exportar carne bovina in natura para os americanos em setembro do ano passado. Entre janeiro e março, foram exportadas mais de 11 mil toneladas para o país, ou cerca de US$ 49 milhões. O montante representa somente 2,79% do total, mas a avaliação é que a suspensão é má notícia para o Brasil pois o mercado americano é bastante disputado. Novacki declarou ainda que será feita uma verificação da qualidade das vacinas —os abscessos identificados na carne podem ser consequência de imunizações do gado contra a febre aftosa. O secretário disse também que há uma pressão dos produtores americanos para que sejam erguidas barreiras à entrada de carne brasileira, mas que "quer crer" que haja um comportamento ético em relação ao problema.