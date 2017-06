Coritiba enfrenta o Cruzeiro em jogo de times em queda livre

O atacante Alecsandro: mantido como titular no Coritiba (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

Coritiba e Cruzeiro disputam, neste domingo (25), às 16 horas, um duelo de equipes em queda livre no Brasileirão. Ambos já estiveram em posições melhores, mas acumulam jogos sem vitória na competição. A partida será no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e vale pela 10ª rodada da competição.

Na última quinta-feira (22), o Coritiba foi derrotado pelo Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre. Foi o 4º jogo seguido sem vitória da equipe paranaense – antes, o time empatou com Botafogo (2 a 2), Bahia (0 a 0) e Corinthians (0 a 0). Também foi 3º jogo sem marcar gol. O time, que jpa foi vice-líder, aparece em 5º, com 15 pontos.

O Cruzeiro, por sua vez, perdeu duas partidas e empatou uma nos últimos três jogos. É o segundo pior desempenho nas últimas três rodadas. Apenas o Avaí, com três derrotas, está pior. A equipe mineira, que já chegou a disputar a liderança do Brasileirão, está em 12º lugar, com 11 pontos.

A seca de gols coincide com a ausência do atacante Kleber, expulso diante do Bahia por ter cuspido em um adversário. Ele cumpriu a automática diante do Corinthians e tinha perspectiva de atuar diante do Grêmio. Mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o jogador até que o caso seja analisado pela Comissão Disciplinar. Assim, Kleber não enfrentou o Grêmio e também não joga contra o Cruzeiro. Sem Kleber, o técnico Pachequinho decidiu manter Alecsandro no ataque.

“Pelo padrão de jogo, não dá para mudar. As características dos atletas (Kleber e Alecsandro) são parecidas”, disse Pachequinho, sobre o atacante. “A escalação do Alecsandro é natural. Estamos há oito ou nove rodadas jogando dessa forma. Na derrota, nem tudo é errado. Nas vitórias, nem tudo é tão bom que não posa evoluir”.

Kleber não é o único desfalque. O time também perdeu o volante Alan Santos, que sentiu uma lesão. A tendência é que Tiago Real entre na equipe, a exemplo do que ocorreu contra o Grêmio. Pachequinho ainda deverá promover uma troca na lateral-direita, com Léo no lugar de Dodô.

CRUZEIRO x CORITIBA

Cruzeiro: Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Lucas Romero, Robinho, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis. Técnico: Mano Menezes

Coritiba: Wilson; Leo, Márcio, Werley e William Matheus; Jonas, Galdezani, Tiago Real e Rildo; Henrique Almeida e Alecsandro. Técnico: Pachequinho

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, domingo, às 16 horas